三井住友銀行、三井住友カードは5月26日、個人向け総合金融サービス「Olive(オリーブ)」の最上位ランクとなる「Olive Infinite」(オリーブ インフィニット)の提供を開始した。

Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite

同サービスでは、決済機能であるフレキシブルペイに、Visaの最上位ランクである「Visa Infinite」(ビザインフィニット)を搭載する。年会費は99,000円。

資産運用をサポートする特典

Olive資産運用サービスを利用することで年会費が無料になるほか、「三井住友カードつみたて投資」のポイント付与率を通常最大4%からさらに最大2%上乗せして付与する。

Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite

オリジナルイベントプログラム

「三井住友カード Visa Infinite」と共通のイベントプログラムを利用できることに加え、Olive Infinite限定のオリジナルイベントも実施する。

一例として、ミシュランガイド東京2026で一つ星として掲載された「CYCLE by Mauro Colagreco」にて、同サービス限定のプライベートディナーを開催する。世界的シェフ、マウロ・コラグレコ氏の哲学を継承する宮本シェフが、ゲストシェフとともにリリース記念の特別コースを提供する。

Visa×Visa × THE MICHELIN GUIDE

銀行口座特典

銀行口座特典についても、Olive Infiniteだけのサービスを提供する。

SMBCダイレクトの他行あて振込手数料、コンビニATM手数料をそれぞれ月10回まで無料とするほか、三井住友銀行本支店ATM手数料、定額自動入金手数料、定額自動送金「きちんと振込」手数料を何回でも無料とする。「選べる特典」は3個まで選択できる。特典を受けるには一定の条件があるため、詳細は同社ホームページで確認を。

銀行特典

その他のプレミアムサービス

このほか、世界1,700カ所以上の空港ラウンジが「プレステージ」会員プランで利用可能な「プライオリティ・パス」、全国40店舗以上の「SHARE LOUNGE」を1時間利用できるギフトチケット(毎月4枚進呈)、全国約200店舗のレストランで2名以上の指定コース利用時に1名分が無料となる「ファインダイニング by 招待日和」などの特典も提供する。