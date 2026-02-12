ダスキンが運営するミスタードーナツは2月18日、「ショコラフレンチシリーズ」全3種を全店(一部ショップ除く)で発売する。

同シリーズは1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長の商品。今回、再販売の要望が多かった同シリーズを、55周年記念商品として復活する。

販売当時の人気商品であった「ショコラフレンチ」(テイクアウト183円、イートイン187円)や、「エンゼルショコラ」(テイクアウト194円、イートイン198円)に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」(テイクアウト205円、イートイン209円)も登場する。復活を待ち望んでいた人には懐かしさを、まだ食べたことのない人には新しさを感じてもらえるよう、組み合わせる素材選びにもこだわったという。

ショコラフレンチは、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした、生地のふわっと軽い食感を楽しめる商品。

エンゼルショコラは、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした商品。

ザクザクチョコクリームショコラは、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした。