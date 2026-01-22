ダスキンが運営するミスタードーナツは2月4日、「トリオハート ショコラ&プラリネ」(669円)をミスドネットオーダー実施店(一部ショップ除く)で発売する。

現在展開中の「Mister Donut×GODIVAシリーズ」から、ミスタードーナツ55周年を記念した特別な商品が登場する。トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にプラリネホイップを絞りチョコレートをコーティング。プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、それぞれココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のハートチュロを組み合わせた。ハートチュロは、そのままでもディップしながらでも、様々な食べ方で楽しめる。

同商品は、ミスドネットオーダー予約注文限定で発売し、店頭での販売は行われない。販売期間は2月4日～2月28日のお渡し分までで、なくなり次第終了予定となる。ネットオーダー予約注文期間は1月22日～2月下旬の予定で、受取前日までの予約注文により購入できる。受け取り当日の注文できない。ショップにより1日ごとの予約数量は異なる。また、同商品はテイクアウト専用となる。