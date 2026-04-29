2025年に首都圏に上陸後、どんどん店舗数を増やしている資さんうどん。あっという間に全国で大人気チェーンとなりました。そんな資さんうどんに朝5時～10時限定のモーニング「朝定食」があることをご存じでしょうか? もともと「この量でこの価格!?」と驚く資さんうどんですが、朝定食はさらにコスパが良すぎて……朝からモリモリ食べたい方におすすめです!

資さんうどんの「朝定食」とは!?

資さんうどんを訪れた際、これまで見かけたことのなかった「資さんの朝定食」というのぼりを発見。この店舗は2025年のオープン時には10時～24時までの営業だったのが、最近8時～26時へと変更したようで、「朝定食」が開始されていたのです。

朝定食は4種類あり、「肉うどん定食(614円)」「かしわうどん定食(592円)」「きつねうどん定食(548円)」、そして「かけおにセット(438円)」がありました。筆者が訪れたのは神奈川県の店舗でしたが、九州・山口エリアでは「肉うどん定食」は560円で提供されているようです。どちらにせよ500～600円で食べられるとは!

筆者は「肉うどん定食」を注文することに。「ご飯の少なめ/大盛(＋40円)」「うどんのネギ抜き」「つぼ漬けあり/なし」が選べるようになっていました。ちなみに朝定食を提供している時間でも通常メニューは変わらず注文することができます。そのため、「朝定食＋ごぼ天(通常メニューの単品)」なんてことも可能です。

セットだけど細かいカスタマイズができる

うどんもライスもたっぷり堪能できる朝定食

タッチパネルでの注文から3分ほどで「肉うどん定食」が届きました! もちろん混雑状況にもよりますが、資さんうどんは注文から提供までがかなり早い印象です。朝定食は仕事前に食べていく方も多いと思いますから、このスピーディーさは重宝しますよね。

まずは「ミニ肉うどん」。いつもの資さんうどんの変わらぬ美味しさがミニサイズで楽しめます。ミニサイズといっても資さんうどんは通常メニューがたっぷりサイズなので、一般的なうどんチェーンの単品メニューくらいの十分な量があります。

出汁を感じるうどんつゆも変わらずです。個人的には朝はあっさりめ、夕方～夜は出汁の鯖節の味が濃くなる気がするのですが……皆さんはどう感じますか? この日は朝8時台だったのであっさりめに感じました。

鯖を感じる出汁の旨味も変わらず

お米は「中ライス」です。「お米とうどん!? 炭水化物×炭水化物じゃない!?」と一瞬驚いたのですが、九州ではうどんとお米を一緒に食べる文化があるようですね。

中ライス

「おかずセット」は高菜・明太子・玉子焼き。いずれも一口サイズでごはんと一緒にちょっとずつ楽しめます。

おかずセットは一口ずつ

「高菜も明太子も両方ついているなんて珍しいし贅沢だな……」と思っていたのですが、そうか! どちらも福岡名物だ!

さらにつぼ漬けを楽しみ……

つぼ漬け

あじ海苔も楽しんだのですが……中ライスって結構量があるのでそれでも米が余りました。これは完全に筆者の采配ミス。

うどん×米のセットだからできること

米が余ったので追加で「おかずセット」を注文してもよかったのですが、資さんうどんならではの楽しみ方ができるのでは? と思いついてしまいました。まずは卓上のとろろ昆布と天かすをごはんに乗せます。

卓上のとろろ昆布と天かすをごはんに乗せる

そこに肉うどんの出汁を注いでお茶漬け風にしてみました。

肉うどんの出汁を注げばお茶漬け風に

出汁の旨味ととろろ昆布＆天かすの旨味がたっぷりで、資さんうどんでしかできない味わいに!

これは資さんうどんでしかできない

うどんを楽しみ、九州名物のごはんのお供＆お米を楽しみ、最後にお茶漬け風までたっぷりと朝定食を堪能することができました。滞在時間は15分ほどでしたが、600円ちょいでこんなに充実した朝ごはんができるとは! 資さんうどんのモーニングメニュー、自宅や職場などが近い人はぜひ行ってみてくださいね。