ダスキンが運営するミスタードーナツは1月9日、ゴディバと共同開発した「Mister Donut×GODIVA」全5種類をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。

Mister Donut×GODIVA

創業55周年を迎えたミスタードーナツと100周年のゴディバが共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクションが登場する。

ゴディバのトリュフショコラから着想を得て開発したトリュフショコラドーナツ生地は、くちどけよくなめらかな食感で、見た目にも食感にもトリュフショコラをイメージしている。「トリュフショコラドーナツ ノワール」(テイクアウト345円/イートイン352円)は、ショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げた。

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」(テイクアウト345円/イートイン352円)は、ショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティング。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げた。

人気のフレンチクルーラーを基に、ゴディバと開発した生ショコラフレンチ生地は、「生ショコラフレンチ ノワール」(テイクアウト270円/イートイン275円)と「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」(テイクアウト291円/イートイン297円)に使用している。生ショコラフレンチ ノワールは、生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティング。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げた。

生ショコラフレンチ キャラメルプラリネには、キャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げた。

「ドゥショコラパイ」(テイクアウト367円/イートイン374円)は、デニッシュのようでサクサクとした食感でたショコラパイ生地を開発し、2種のショコラクリームを重ねて包んで焼き上げた。

トリュフショコラドーナツ ノワール、トリュフショコラドーナツ プラリネ、生ショコラフレンチ ノワール、生ショコラフレンチ キャラメルプラリネの4種を各1個ずつ組み合わせ、オリジナルボックスと紙袋で提供するテイクアウト専用セットの「アニバーサリーセット」(1,450円)を、1月9日より数量限定で販売する。