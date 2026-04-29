これからの時期、旬を迎える梅。スーパーに並ぶのを見かけて気になりつつも、「梅干しや梅酒は手間がかかりそう」と、尻込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。
そんなとき、すぐに作れて、しかも一週間後には楽しめるレシピがあったら嬉しいですよね。材料もシンプルで、初めてでも挑戦しやすいのが魅力です。
本記事では、書籍『120年続く梅農家が教えたい まいにち梅づくし生活』(ワニブックス)より、梅の季節にぜひ試したい「梅味噌」のレシピをご紹介します。
「梅味噌」レシピ
●梅仕事の時期：5月下旬〜7月上旬
●食べごろ：食べごろ1週間後〜
●保存：冷蔵で1年以上
材料(作りやすい分量)
・青梅または完熟梅…200g
・合わせ味噌…200g(梅と同量)
・はちみつ(またはてんさい糖、グラニュー糖)…140g
用意するもの
・保存容器(ガラスやプラスチックのもの)
・竹串またはつまようじ
梅の選び方
傷がある梅や、冷凍梅でも美味しく仕上がります。深い傷(かさぶたのようになった傷)や、範囲が広くて大きい傷はその部分だけ切り取る。
作り方
1.梅を洗い、キッチンペーパーでしっかり水けをふき取る。
2.ヘタを竹串またはつまようじで取る。
3.清潔な保存容器に味噌とはちみつを入れ、よく混ぜる。
4.梅を加え、上から軽く味噌をかける。
5.冷蔵庫で1週間以上漬ける。3～4日に1回かき混ぜる。
6.梅はずっと漬けておいても、1週間経ったら取り出してもよい。取り出さずに熟成させる場合は、その後1週間に1回程度かき混ぜる。
梅ボーイズのひとこと
2回漬けた後の梅は、種を取りのぞいて料理に使ったり、刻んで味噌に戻して一緒にいただけます。野菜スティックにつけたり、豚肉を梅味噌に漬けて焼くだけで美味しいですよ。
梅×調味料
味噌だけに限らず梅と調味料の組み合わせは無限大です。2～3粒からでも作れるので、梅干しを漬けた残りや傷梅でぜひいろいろ試してみてください。
著者：山本将志郎
梅ボーイズリーダー 和歌山県日高郡みなべ町で120年続く梅農家の5代目。昔ながらのすっぱい梅干しを残すため、令和元年に梅干し屋「うめひかり」を開業。塩と紫蘇だけで漬ける甘くない梅干しを作っている。YouTubeチャンネルでは、農家ならではの梅仕事のコツや梅の知識、梅料理が好評を博している。梅の魅力を伝えるとともに、日本の一次産業の基盤を作るという志の元に、林業や海の事業へと活動の幅を広げている。
料理考案：山本みゆ
梅ボーイズメンバー 大阪で調理師をしていたが、兄の将志郎が梅干し屋で奮闘している様子を見て和歌山に帰省。梅干し、梅酢の良さを最大限に生かしたレシピを考案している。
写真：柿崎真子
『120年続く梅農家が教えたい まいにち梅づくし生活』(ワニブックス)
￥1,980(2026/4/22時点) 著者：山本将志郎 ■詳しく見る