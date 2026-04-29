これからの時期、旬を迎える梅。スーパーに並ぶのを見かけて気になりつつも、「梅干しや梅酒は手間がかかりそう」と、尻込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。

そんなとき、すぐに作れて、しかも一週間後には楽しめるレシピがあったら嬉しいですよね。材料もシンプルで、初めてでも挑戦しやすいのが魅力です。

本記事では、書籍『120年続く梅農家が教えたい まいにち梅づくし生活』(ワニブックス)より、梅の季節にぜひ試したい「梅味噌」のレシピをご紹介します。

「梅味噌」レシピ

●梅仕事の時期：5月下旬〜7月上旬

●食べごろ：食べごろ1週間後〜

●保存：冷蔵で1年以上

材料(作りやすい分量)

・青梅または完熟梅…200g

・合わせ味噌…200g(梅と同量)

・はちみつ(またはてんさい糖、グラニュー糖)…140g

用意するもの

・保存容器(ガラスやプラスチックのもの)

・竹串またはつまようじ

梅の選び方

傷がある梅や、冷凍梅でも美味しく仕上がります。深い傷(かさぶたのようになった傷)や、範囲が広くて大きい傷はその部分だけ切り取る。

POINT おすすめは青梅。完熟梅はフルーティーな甘めの味噌になります。

作り方

1.梅を洗い、キッチンペーパーでしっかり水けをふき取る。

2.ヘタを竹串またはつまようじで取る。

3.清潔な保存容器に味噌とはちみつを入れ、よく混ぜる。

4.梅を加え、上から軽く味噌をかける。

5.冷蔵庫で1週間以上漬ける。3～4日に1回かき混ぜる。

6.梅はずっと漬けておいても、1週間経ったら取り出してもよい。取り出さずに熟成させる場合は、その後1週間に1回程度かき混ぜる。

梅ボーイズのひとこと

2回漬けた後の梅は、種を取りのぞいて料理に使ったり、刻んで味噌に戻して一緒にいただけます。野菜スティックにつけたり、豚肉を梅味噌に漬けて焼くだけで美味しいですよ。

梅×調味料

味噌だけに限らず梅と調味料の組み合わせは無限大です。2～3粒からでも作れるので、梅干しを漬けた残りや傷梅でぜひいろいろ試してみてください。