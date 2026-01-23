タレントで俳優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)が21日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

21日は、森と岡田紗佳が大衆居酒屋で本音をぶっちゃける女子会の後半戦を放送。Aマッソ・加納を加えて、本年トークを繰り広げた。

加納から、「芸能界を生き抜く上で、この能力は1個欲しいというものはありますか?」と質問が寄せられると、岡田は「運」と回答。

一方の森は「運、マジ大事ですよね」とうなづきながらも、「私は“変”が欲しいです」と答える。その理由について「私ってあまり変じゃないんですよ。品行方正に生きてきたんです。でも、芸能界ってめっちゃ変なことを求められるじゃないですか」と熱弁。さらに、その個性を持つ芸能人として、あのの名前を挙げた森は、「あのちゃんとか、めっちゃうらやましいです。偏食とか、『僕、これ喋りたくない』とか」と、絶賛していた。