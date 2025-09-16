俳優で歌手の山下智久が16日、東京・国立新美術館で行われた「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」 オープニングデイ フォトコールに登場した。

山下智久

9月17日から12月15日まで国立新美術館で開催される「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」は、日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケール。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから選び抜かれた豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加え、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。

フォトコールには、ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン(IVE)、森星、山下智久をはじめとする著名人が集結した。

山下は、ネイビーを取り入れたスーツ姿で、ブローチ、リング、時計がキラリ。自身の今後について聞かれると、「今までずっと演劇と音楽の活動をさせていただいてきたので、こちらの道を突き詰めて、自分なりに探求して、よりよい作品を通して、皆様にポジティブな影響を届けられるような生き方をしていけたらいいなと思っています」と語った。