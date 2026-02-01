SANKYOは、2026年2月4日(水)～2月11日(水・祝)に開催される「2026さっぽろ雪まつり」に創通・バンダイナムコフィルムワークスより出展予定のガンダム雪像に協賛する。

ガンダムシリーズとして3年連続・3回目となる今年の出展では、「2026さっぽろ雪まつり」大通会場にて、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』(2026年1月30日(金)公開)の主人公機「RX-105 Ξ (クスィー)ガンダム」の中雪像が展示される。

また、雪像近くに特設される特別ラッピングコンテナでは、北海道の地場企業とタイアップした商品が販売される。商品の購入者には数量限定でSANKYOオリジナルノベルティが配布予定となっている。各詳細は公式サイトにて。

「2026さっぽろ雪まつり」ガンダム雪像出展概要

イベント：2026さっぽろ雪まつり(第76回)

雪像名：RX-105 Ξ(クスィー)ガンダム雪像

開催期間：2026年2月4日(水)～2月11日(水・祝)

【会場①】大通会場7丁目HBC広場

内容：中雪像・物販ブース

開催時間：

＜雪像展示＞ライトアップは22：00まで

＜物販ブース＞11：00～20：00(予定)

【会場②】つどーむ・屋内会場

内容：ガンダムR(リサイクル)作戦・『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』特設展示

開催時間：10：00～16：00

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージ