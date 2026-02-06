昨年1月にエリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの3人組ユニットとして新体制の活動を本格的にスタートした、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティスト・ClariS。

現在、「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーも務め精力的に活動中だが、4月にホール導入を控えるパチンコ『リコリス・リコイル』にClariSの新曲「Trigger」「タカラモノ」「Radiant」の3曲が搭載されることに加え、さらに「Trigger」が配信リリースされた。

パチンコ『リコリス・リコイル』告知PV

TVアニメ『リコリス・リコイル』のオープニングテーマ「ALIVE」を担当したClariSが、4月にホール導入のパチンコ、さらに今後導入予定のパチスロのために新たに制作した新曲3曲ということで、「Trigger」は新体制での初ライブの際にサプライズで披露され、ファンからもリリースを望む声が多かった話題の楽曲となっている。

配信リリースにあわせて、「Trigger」のリリックビデオも公開されているので、こちらもチェックしておきたい。

「Trigger」リリックビデオ公開

なお、新曲「タカラモノ」は3月1日(日)から、新曲「Radiant」は3月15日(日)からそれぞれ配信がスタートする予定となっている。各詳細は公式サイトにて。