YOUがモテている“特定の場所”がある?　「私は…」

2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の記者会見がこのほど、都内で開催された。

YOU

キャストとスタッフの仕事ぶりをYOUが称賛

記者会見には、番組MCを務めるせいや(霜降り明星)、YOU、谷まりあ、そしてシーズン2のメンバー16名、シーズン2メンバーの推薦人としてシーズン1に登場した6名が登壇。会見では、番組MCを務めるYOUが番組の魅力や過激さを語り、会場を和ませる場面があった。

「ラブパワーキングダム」シリーズは、モテを自認し、"爆モテ"人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちが駆け引きの中でNo.1モテ男&モテ女を決定する恋愛リアリティショー。シーズン2となる『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタを舞台に、"モテランキング"のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが展開される。スタジオMCには、前シーズンでMCを務めた3名に加え、新たに菊池風磨(timelesz)が参加する。

シーズン1のメンバーを目の前にして、YOUは「シーズン1も2もみんな美しい方々で、いいお仕事をしてくださる。私たち(スタジオMC)なんてね、ひどい仕事。いらないんですよ。でも、なんとなくみなさんの応援団としていることが本当にすごく楽しかったです」と、キャストとスタッフの仕事ぶりを称えていた。

また、シーズン2に関してYOUは、独特の表現で「なんかね、“エロ味”が暴走して……。うちのまりあもドキドキして」と振り返りながら谷の反応についても触れると、谷は「何度目を覆ったかわからない」と言い、二人で内容の過激さをほのめかした。

YOUがモテている場所?

バレンタインデーの時期ということで、MCから過去に芸能人にチョコをあげた経験を聞かれると、YOUは「私はいっさい義理人情のようなものは、業界には持ち込まないんです」と義理チョコをあげたことがないと明かし、続けて「若いタレントの女の子は全員にチョコをくれるじゃないですか。おばさんにもくれるので、それが楽しみです」と、もらう側としてバレンタインデーを楽しんでいると語った。

番組MCたちのモテトークのシーンでは、谷が「YOUさんモテてるんじゃないですか?」と投げかけると、YOUは「私は業界ではあんまりモテないんですよ。道端とか、下馬あたりで(モテている)」と、東京都世田谷区下馬の局所ではモテている可能性を示して会場を笑わせた。

質疑応答では、記者よりシーズン1から2でパワーアップした点を質問されると、YOUは「番組を見る楽しみとして、どう動くんだろうとかどういう言葉を選ぶんだろう、というところにプラス、ディープなシーンが早くまた来ないかと心待ちにする自分がいました。素晴らしいです。ぜひご覧ください」と、スタジオで見ていても続きが気になるほどの展開になっているとアピールした。