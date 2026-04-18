「作詞冥利に尽きる」アイナ・ジ・エンドが語る、リスナーから届いた歌詞への深い考察と感謝

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。4月18日（土）の放送では、アイナがリスナーと直接トークする逆電企画をお届けしました。アイナ・ジ・エンド：今日は、久しぶりに「ほな、また」リスナーに電話をしていこうかと思います。どのリスナーにしよう……この人にしようかな。＜新潟県43歳女性 ラジオネーム・ロミ＞「私は『ほなまた』を主にSpotifyで聴いています。洗濯を干したりご飯を作ったりと家事をしながら聴くのですが、『ほなまた』のおかげで家事のモチベーションが上がり、楽しみながら家事ができます。アイナちゃんありがとう。最後、アイナちゃんが『ほな、また』って言うと、子供たちも釣られて『ほな、また』と言うので、微笑ましいです」アイナ：嬉しいですね、ありがとうございます、ロミさん。じゃあ早速お話ししていきたいと思います。もしもし？ロミ：もしもし。アイナ：アイナ・ジ・エンドです。ロミ：ロミです、初めまして。アイナ：ロミさん、ありがとうございます。今は何をしていたの？ロミ：必死で料理を作っていました、子供たちに食べさせるのに。アイナ：えー、何を作ってたの？ロミ：ハヤシライスです。アイナ：めっちゃいいじゃん。なんかロミさんなりのハヤシライスのポイントとかあります？ロミ：結構きのこを入れます。出汁が出て美味しくなります。アイナ：さすがすぎます。ロミさんの得意料理は何ですか？ロミ：得意料理は肉じゃがですね。アイナ：肉じゃがだ！ ロミさんってお子さんがいるんだね。ロミ：そうなんです。アイナ：お子さんはおいくつなんですか？ロミ：中1と小学校5年生、男の子2人です。アイナ：中1と小5、結構大きいですね。ロミ：そうなんです。アイナ：めっちゃすごい。一番食べ盛りなんじゃないですか？ロミ：超食べ盛りでお米がすぐになくなります。アイナ：毎日何合炊いているの？ロミ：3合ぐらいかな。アイナ：そうなんだ。私ちっちゃいときは絶対にご飯3杯ぐらいおかわりしてた。お子さんはどう？ロミ：毎回空になります。私がおかわりしようかなと思うと、なくなっている感じですね。アイナ：ママ、かわいそうに。でもそういう家事をしているときに「ほな、また」を聴いてくださっているんですね。ロミ：そうなんです、本当にありがとうございます。アイナ：ロミさんは「ルミナス」は聴いてくれた？ロミ：聴きました。生配信も見ました。アイナ：あ、ゲリラライブですか？ えー、ありがとう！ロミ：なんかアイナちゃんが本当に輝いていて。新曲「ルミナス」は、今までのアイナちゃんのいろんな気持ちや思いとかを全部ひっくるめて、これからのアイナちゃんに向かっていくっていう覚悟を感じて、「アイナちゃんって逞しい」と思って見ていました。アイナ：うわー、嬉しい。ありがとうございます。そんな感想をくれるとは思ってもいなかったからめちゃ嬉しい、ありがとう。ロミちゃんはさ、私の曲のなかで好きな曲はあったりしますか？ロミ：好きな曲はたくさんあって、もう全てが好きなんですけど「華奢な心」と「彼と私の本棚」、あと「Entropy」が好きです。アイナ：じゃああれだ、ちょっと柔らかい楽曲とか優しい歌詞が好きなのかな。でも「華奢な心」も「彼と私の本棚」も思い切り恋愛系の曲だね。ロミ：確かにそう言われるとそうですね。アイナ：えー、嬉しい。「華奢な心」を一番最初に挙げてくれる人に初めて出会いました。ロミ：本当ですか、嬉しい。「味見されるだけなの？」っていう歌詞、すごくないですか？ そんな発想がないっていうか、なんか鳥肌が立ってさすがアイナちゃんだなって。アイナ：いやー、嬉しい。そんなふうに言ってくれるんだ。嬉しい、またライブでやろうと思いました。ロミ：ぜひお願いします。アイナ：いつ私のことを知ってくれたの？ロミ：BiSHが紅白に出たときに、なんかすごい歌がうまい子がいるなと思って、それでアイナちゃんを知りました。アイナ：BiSHの紅白だったんだ。ロミ：はい、そうなんです。紅白新規なんです。アイナ：BiSHの紅白なんて、私、緊張しすぎて歌詞を間違えているときだよ。ロミ：（笑）。なんかよくそのお話しをされるじゃないですか。でもすごく思いは伝わっているよって思っていました。アイナ：ロミちゃんってマジで優しいね、ありがとう。今すぐロミちゃんに抱きしめられに新潟に行きたい！ロミ：ご飯を作って食べさせてあげたいっていつも思っています（笑）。アイナ：食べさせて（笑）。肉じゃが、ハヤシライス、頼む。次にツアーで新潟に回れるように頑張ろうと思います。ロミ：はい、待ってます。アイナ：番組の最後にお子さんも「ほな、また」って言ってくれているって書いてくれてたやんか。最後一緒に今日「ほな、また」できたりするかな？ロミ：はい、ちょっと待ってくださいね。（子供たちの声）アイナ：待って待って。え、息子？ 息子、声変わりした？ なんか低くない？小5の次男：こんにちは。アイナ：こんにちは！小5の次男：いつも聴いています。アイナ：いつも聴いてんの？ 小学校5年生だっけ？小5の次男：はい、そうです。アイナ：学校は楽しい？小5の次男：はい。アイナ：ええね。中1のお兄ちゃんはお母さんのご飯で何が好きなの？中1の長男：ポークチャップとかかな。アイナ：おしゃれなものが好きなのね。これからアイナもロミさんの長女としてご飯を作っていただくことになったので、中1の息子さんと小5の息子さん、私がお姉ちゃんだからよろしくね（笑）。息子さんたち：よろしくお願いします（笑）。アイナ：じゃあさ、みんなで一緒に「ほな、また」ってお別れしようか。いくよ、せーの！全員：ほな、またー！アイナ：アイナ・ジ・エンドで「華奢な心」でした。ロミちゃんとの電話、嬉しかったな。「ほな、また」ではまだあまり直電ができていないので、こういう機会は本当に貴重ですね。生活がちょっと垣間見えるような電話だと、なんか夕暮れどきも相まって愛おしく感じる時間となりました。やっぱね、お子さんの声とかも聴けるっていうのは本当に和みますので、ご家族で「ほな、また」を楽しんでもらえてほんまに嬉しいです。何にせよ、ロミちゃんの楽曲に対する愛。歌詞とかもちゃんと見てくれているんだっていうのは本当に作詞冥利に尽きますので、ほんまに嬉しかったです。ありがとうございます。これからも頑張ります。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm