ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#113が、12日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

SUPER EIGHT「ブチ★I GOT IT」のMVにギャルダンサーとして出演

番組では、「今SNSでバズりまくりのイケメン&美女の正体は!? 意外な職業&プライベート大公開SP」と題し、SNSで大バズり中のイケメンと美女が大集合。気になる彼らの意外な職業にも迫った。

番組前半には、パラパラを踊る動画でTikTok再生回数220万回を突破したギャル・らんさんが登場。およそ7センチのロングネイルにド派手な髪型というルックスながら、週6日で壁紙などを貼るクロス職人として働いているという意外な職業を明かし、スタジオを驚かせる。

動画がバズったことで仕事のオファーが急増したらんさんは、2025年に大ヒットしたSUPER EIGHTの楽曲「ブチ★I GOT IT」のMVにギャルダンサーとして出演。当時の撮影を振り返り、「横山(裕)さんは撮影の休憩の時にギターの練習をしていて、村上(信五)さんがAIの本を読んでいました。休憩時間ですらそういう努力をしてる。さすがスターだなって」と、お二人のプロ意識の高さに感銘を受けたエピソードを披露した。

これに関連し、稲垣・草彅・香取の3人とSUPER EIGHTとの関係性についての話題に。これまで歌番組以外での接点はあまりないとしつつも、稲垣が「昔、大阪ドームでコンサートをやった時に観に来てくれたのは覚えてる」と明かし、知られざる交流エピソードが飛び出した。

「18年間彼氏が1回もできたことない」

そんならんさんだが、実は「18年間彼氏が1回もできたことない。ゼロです」と告白すると、「ギャルを貫くか、恋愛を選ぶか」と悩んでいることを明かす。みちょぱは「そんな中途半端な気持ちでギャルやられても困る。これを好きになってくれる人が絶対に現れるから。ギャルは男に媚びないのが大事」と熱くアドバイス。

さらに、「ギャルは箸を正しく持てるだけで『えっ、持てるんだ!』ってなるし、敬語を使えるだけで褒められる」とギャップの強みを力説し、らんさんも「本当に響きました。貫きます」と晴れやかな表情を見せた。

【編集部MEMO】
次回4月19日の『ななにー 地下ABEMA』#114は、「SNSで話題沸騰! 激変請負人! 奇跡の美容師大集合SP」と題し、ヘアカットでお客さんの人生を変える話題の美容師たちが大集合。1000万回再生を誇る驚きの大変身動画の裏側や、芸能界のヘアセット事情を大公開する。さらに番組スタッフが奇跡のカットを体験し、みちょぱが「別人!」と驚くほどの大変身を遂げる一幕も。

「18年間彼氏が1回もできたことない」「ギャルを貫くか、恋愛を選ぶか」と悩む女性に、みちょぱがアドバイスしたこと
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