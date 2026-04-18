有吉弘行「雨漏りしていたし、ワイパーも効かなかった」中古で購入した“スポーツカー”での苦い体験を告白

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月12日（日）の放送では、有吉が過去に乗っていたオープンカーの思い出を語る場面がありました。

◆有吉、中古スポーツカーの苦い思い出

この日、ゲスナー（※番組リスナーの呼称）から寄せられた、「関さんが昔乗っていたスクーターのシートに、タバコで穴を開けられた事件の犯人は捕まったんですか？」とのメッセージを紹介。これに関は、パチンコ店の近くに駐車していたときに起きた出来事だと語り、「おそらく、負けた腹いせ的なものだと思うんですけど、しっかり穴が開いていました。犯人もわからないです」と当時を振り返ります。

すると、有吉が昨年から警視庁の交通安全広報大使を務めている関に、「警視総監と一緒に仕事するぐらいだからさ、当時の防犯カメラの映像を取り寄せて、徹底的に犯人を追いかけたら（笑）？」と冗談交じりに提案。これに対し関も「（警察を）手足のように使えるわけじゃないんですよ（笑）」とすかさずツッコミを入れます。

また有吉は、この話題から過去に中古で購入したスポーツカー・カブリオレに乗っていたときのエピソードを語り出し、「オープンカーのカバーって幌（ほろ）なんだよね。高級車でも布で出来ていたりするから、結構ナイフで切られたりするんだって。あれ怖いよな。俺はやられなかったけど、乗っているときはヒヤヒヤしたもん（笑）」と語ります。

しかし、故意の損傷はなかったものの、雨天時は「雨漏りしていたし、ワイパーも効かないっていう（笑）。めっちゃ早く動かしても、まったく前が見えなかった」と言い、関と千葉を驚かせていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

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