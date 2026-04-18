会社の飲み会が耐えられない…お酒が弱いリスナーの悩みに長野久義がアドバイス「今は『飲め飲め』なんて言う人はいない」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月12日（日）の放送では、“会社の飲み会の楽しみ方”に悩むリスナーにアドバイスを送りました。

◆飲み会を楽しむコツ

＜リスナーからのメッセージ＞

「お酒が飲めない私は、会社の飲み会というものが耐えられません。料理を食べているときはいいのですが、しばらくするとお腹はいっぱいになるし、話も下手なので、ウーロン茶をちびちび飲みながらみんなの話を聞くだけ、という退屈な時間がずっと続きます。かといって、参加を断ってばかりもいられません。お酒が飲めなくても、話が下手でも飲み会を楽しむ方法はないでしょうか？」

佐藤：なるほど……これは（お酒が強い）長野さんには絶対にわからないかも。

長野：こういう方の感情を今まで分かっていなかったので、勉強になりました。

佐藤：ちなみに、私もお酒が非常に苦手なタイプで、長野さんの前で言うのもなんですけど、この気持ち結構わかります。

長野：どうしたらいいんですかね？ 飲み会を楽しむ方法。

佐藤：僕からすると、長野さんってまさにそうなんですけど、飲めない自分を受け入れてもらっている方に、そういう場に誘っていただくと、めちゃくちゃうれしいし喜んで行けるんですよね。だから、もう（お酒が飲めないと）はっきり言っちゃったほうがいいかなと思います。

長野：うん。

佐藤：無理をしたくなるんですよ。「最初の乾杯のビールも空けられなかったらどうしよう」とか。だけど、長野さんは「佐藤という人間は飲めないやつだ」っていうのをわかったうえで、誘ってくださっていると思っているので、ありがたいです。

長野：そうですね。僕は「お酒を飲んでほしい」っていうのはなくて、一緒にご飯を食べたい、話をしたいから誘っているので、全然そういうのは気にしたことがなかったです。逆に、そういう風に気を遣われていたら嫌だなっていうのが、ちょっとありますね。

佐藤：リスナーさん、今のが答えだと思います。多分、飲める人たちは、飲めない側が気にしている以上に気にしてないというか。

長野：今はもう「飲め飲め」なんて言う人っていないと思いますし、そういう風に思うことも少なくなってるんじゃないかなと。

佐藤：それよりは、ウーロン茶でもその場を楽しんでくれているほうがいいですか？

長野：もちろんです。もうちびちびじゃなくてガブガブ飲んでほしいですね。なんか「上司の酔っぱらった顔って面白いな」なんて思いながら、飲んでいてもいいんじゃないですか（笑）。

佐藤：「面白いな、めっちゃ酔っ払っているな」みたいな（笑）。

長野：そうですね、ちょっと引いた感じで。でも、（リスナーさんは）多分そういうのが嫌なんですよね。

佐藤：そこから「お前も飲め！」みたいな感じでこられたら対応できない、みたいなのがあると思います。

長野：そうですね……気をつけます。

佐藤：いやいや、そういう意味じゃなくて（笑）。でも、長野さんは本当にそういうところをすごく寛大に受け入れてくださるので。もし、そんな上司の方とかがいたら“味方につける”というのは変な言い方ですけど、まずは、そういう方と一緒に行って……だって、あれだけ酒を飲む人が「飲めなくても全然気にしない」って言ってくれているので。

長野：もう（ウーロン茶を）ガブガブ飲んで、ガブガブご飯を食べてほしいです。

佐藤：ということでございます。リスナーさん、安心してください。楽しみましょう、飲み会を。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/