日向坂46藤嶌果歩「桜ちゃんは最先端ガールなので！」五期生・松尾桜と“ドバイチョコ＆ヨアジョン”トークで大盛り上がり！

◆藤嶌、松尾のギャップにキュン！
藤嶌：私が衝撃だった話をしていい？ 桜ちゃんって、実はめっちゃアウトドアなんだけど“インドアのほうがかっこいい”と思って、インドアぶっていた時期があったって（笑）。
松尾：そうなんですよ（笑）。
藤嶌：あと「普段からすごく寝ている」って言ってるけど、実はショートスリーパーみたいな。
松尾：いつも寝るのが（夜中の）2時とか3時なんです。なので、例えば、みんなでホテルに泊まったときも、絶対に寝かせたくないんですよ。
藤嶌：ハハハ（笑）。
松尾：だから、この前も2時半とかまで粘って……。
藤嶌：すごい！ めっちゃギャップじゃない？ かわいい！
松尾：本当ですか？
藤嶌：だって、すぐ寝そうだもん（笑）。
松尾：フフフ（笑）。
藤嶌：誰よりも先に「寝るから」なんて言って寝そうなのに、「寝ないで」って言うわけでしょ？ かわいいよ。それキュンだよ！
松尾：うれしい～！ 果歩さんともカフェに行きたいんですよ。
藤嶌：え!? 私もカフェ行きたい！ かわいいカフェに行こうよ！
松尾：行きたいです！
藤嶌：あと最近は、ドバイチョコレート（以下、ドバイチョコ）っていうのが流行っていて。
松尾：あー!!
藤嶌：わかる？ ドバイチョコワッフルとか、ドバイチョコ巡りしたくて。
松尾：私、ドバイチョコは結構網羅してます！
藤嶌：本当!? オススメを教えてほしい！
松尾：この前はドバイチョコ餅みたいなものと、ドバイチョコパンを食べました！
藤嶌：うわ、いいな～！ あとヨアジョン（韓国スイーツ）も好きなんでしょ？
松尾：大好きです！
藤嶌：「ほっとひといき！」でヨアジョンの話をしても、「何それ？」みたいな感じなの！
松尾：嘘～!?
藤嶌：そういうヨアジョンとかドバイチョコとか、みんなトレンドを知らないから～（笑）。だから、私がそういうのを持ってくる担当だったけど、五期生の桜ちゃんは最先端ガールなので。ライバル登場！
松尾：ライバルですか!?
藤嶌：ライバルであり、仲間であり、戦友！ だから、一緒に「ほっとひといき！」を盛り上げましょう！
松尾：任せてください！
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30～11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46