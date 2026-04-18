日向坂46藤嶌果歩「桜ちゃんは最先端ガールなので！」五期生・松尾桜と“ドバイチョコ＆ヨアジョン”トークで大盛り上がり！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月10日（金）の放送では、藤嶌と松尾が流行りのスイーツ話で盛り上がりました。

◆藤嶌、松尾のギャップにキュン！

藤嶌：私が衝撃だった話をしていい？ 桜ちゃんって、実はめっちゃアウトドアなんだけど“インドアのほうがかっこいい”と思って、インドアぶっていた時期があったって（笑）。

松尾：そうなんですよ（笑）。

藤嶌：あと「普段からすごく寝ている」って言ってるけど、実はショートスリーパーみたいな。

松尾：いつも寝るのが（夜中の）2時とか3時なんです。なので、例えば、みんなでホテルに泊まったときも、絶対に寝かせたくないんですよ。

藤嶌：ハハハ（笑）。

松尾：だから、この前も2時半とかまで粘って……。

藤嶌：すごい！ めっちゃギャップじゃない？ かわいい！

松尾：本当ですか？

藤嶌：だって、すぐ寝そうだもん（笑）。

松尾：フフフ（笑）。

藤嶌：誰よりも先に「寝るから」なんて言って寝そうなのに、「寝ないで」って言うわけでしょ？ かわいいよ。それキュンだよ！

松尾：うれしい～！ 果歩さんともカフェに行きたいんですよ。

藤嶌：え!? 私もカフェ行きたい！ かわいいカフェに行こうよ！

松尾：行きたいです！

藤嶌：あと最近は、ドバイチョコレート（以下、ドバイチョコ）っていうのが流行っていて。

松尾：あー!!

藤嶌：わかる？ ドバイチョコワッフルとか、ドバイチョコ巡りしたくて。

松尾：私、ドバイチョコは結構網羅してます！

藤嶌：本当!? オススメを教えてほしい！

松尾：この前はドバイチョコ餅みたいなものと、ドバイチョコパンを食べました！

藤嶌：うわ、いいな～！ あとヨアジョン（韓国スイーツ）も好きなんでしょ？

松尾：大好きです！

藤嶌：「ほっとひといき！」でヨアジョンの話をしても、「何それ？」みたいな感じなの！

松尾：嘘～!?

藤嶌：そういうヨアジョンとかドバイチョコとか、みんなトレンドを知らないから～（笑）。だから、私がそういうのを持ってくる担当だったけど、五期生の桜ちゃんは最先端ガールなので。ライバル登場！

松尾：ライバルですか!?

藤嶌：ライバルであり、仲間であり、戦友！ だから、一緒に「ほっとひといき！」を盛り上げましょう！

松尾：任せてください！

＜番組概要＞

番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！

パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）

放送日時：毎週金曜 11:30～11:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/

番組公式X：@hot_hitoiki46