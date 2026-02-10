16歳で出産「そのときはもういなかったんです」　まさかの告白に大混乱「ちょっと待って…」

「そのときはもういなかったんです」

16歳で出産したかのんさんが放ったその一言に、スタジオは一瞬言葉を失った。臨月で迎えた破局。彼氏と連絡が取れなくなったまさかの理由が明かされた。

「そのときはもう(彼氏は)いなかったです」

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#105では、「波瀾万丈! シンママ＆シンパパ大集合! 壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、5名のシングルファザー、シングルマザーが登場した。

15歳で未婚のシンママになったかのんさんと、母・さゆりさんも登場。さゆりさんに若くして妊娠した娘について聞くと、「当時はおめでとうって感じでしたね。大変になる感じもしなかった」「私もシングルマザーに育てられたんです。なので大体(今後の)想像がついていた」と言う。そんな家族の後押しもあり、かのんさんは高校1年生で学校を中退し、16歳で出産。

しかし、出産時のエピソードでは衝撃の事実が発覚。天野ひろゆき(キャイ～ン)の「彼氏さんも出産に付き添ったんですか?」という質問に対し、かのんさんは「そのときはもう(彼氏は)いなかったです」と告白。これには香取慎吾を筆頭にスタジオのななにーメンバーは「ちょっと待って……」と大混乱。なんと臨月で破局し、連絡も取れなくなってしまったという。

その理由は「彼の実家が車屋を経営していたのですが、18歳で運転免許を取るまで車屋での仕事が難しいと言われていて」「それで『他の仕事を探して』って言っていたんですが探さず……怒ったら連絡が取れなくなってしまった」と語った。

これに対し香取が「お母さんはこのことをどう思いましたか?」と尋ねると、さゆりさんは「まだ16歳の子どもなので、仕方ないかなと……」と回答。スタジオからは、その懐の深さに「強い……」と感嘆の声が上がった。

【編集部MEMO】

