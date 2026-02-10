すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」は2月12日、グランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始。「お、トクダ値!ガスト」を全店で始動する。

希少赤身の「999円ステーキ」が復活

希少赤身の 「999円ステーキ」(税込1,099円)が復活し、レギュラー化してグランドメニューとなる。一貫した自社サプライチェーンにより、お値打ち価格での提供に至ったという。

同メニューは、赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわったステーキ。前回販売時は数量限定だったが、多くの反響があったことを受け、今回グランドメニューとして再販する。

同商品が楽しめる新メニューとして、「赤身ビーフステーキ 約100g&海老フライ・カキフライ」(1,484円)や「赤身ビーフステーキ 約100g&若鶏スパイス焼き」(1,374円)も登場する。

平日ランチは"メインの価格そのまま"でセット付きに

平日10:30～17:00限定(土日祝を除く)で、ランチを大幅にリニューアルする。グランドメニューの単品価格そのままで、セットが「実質0円」となる。

ステーキやハンバーグなどの「グリルメニュー」の一例として、ライスまたはパンと日替わりスープが付いた「赤身ビーフステーキ 約100gランチ」(1,099円)や「チーズINハンバーグランチ」(714～824円)、「粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ」(879～989円)、「チキテキスパイス焼きランチ」(824～989円)などがある。いずれもライスは大盛り無料。

「赤身ビーフステーキ 約100gランチ(ライス or パン・日替わりスープ付き)」(1,099円)

「チーズINハンバーグランチ(ライス or パン・日替わりスープ付き)」(714～824円)

「粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ(ライス or パン・日替わりスープ付き)」(879～989円)

「チキテキスパイス焼きランチ(ライス or パン・日替わりスープ付き)」(824～989円)

「パスタランチ」には、セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープが付いた「明太クリームカルボナーラランチ」(824～879円)や「こく旨ミートソースランチ」(604～879円)などが用意されている。

平日限定パスタランチ

グラスワインなどが"ハッピー価格"に

サワー・グラスワインなどアルコール5種と、ノンアルコールドリンク4種の計9種を、終日219円で提供する。

219円対象ドリンク一覧

「サラダ」メニューのラインアップ強化

サラダメニューは新作を含め、1人前からシェアサイズまでが豊富に揃うラインアップへと進化する。

新メニューとして、「ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]」(274～329円)や、「彩りグリル野菜」(439～494円)、「トマトのグリーンサラダ」(219～274円)が登場する。109円からの多彩なトッピングで、自分好みにカスタムできる。

トッピング

お手頃価格の「小さめデザート」が充実

食後にも適した小さめサイズのデザートとして、「フルーツヨーグルトソフト」(439円)、「あんこソフト」(329円)、「マロンソフト」(329円)、「モンブランONガトーショコラ」(549円)、「フルーツミルフィーユ＆ソフトクリーム」(549円)が新たに登場する。

「セットドリンクバー」がお値打ち価格に

30種類以上のドリンクがおかわり自由の「セットドリンクバー」は、250円で提供する。旧価格は290～390円であり、最大100円以上の値下げとなる。

なお、セットドリンクバーは料理・デザートを注文した人のみに適用される。超都心店舗での提供価格は329円となる。店舗区分の詳細は公式サイトで確認できる。

セットドリンクバーがお値打ち価格に

果肉入りフルーツサワー3種が新登場

ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーとして、「たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー」「Veryベリーサワー」「果肉たっぷり!グレフルサワー」の3種(いずれも329円)が新たに登場する。