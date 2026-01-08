ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は1月15日、苺を主役にした4種の季節デザートを一部除く全国の店舗で発売する。

Sweet Strawberry 1st season～苺の美味しさをそのままに～

今年も国産苺の旬の美味しさを存分に楽しめるよう、1月から5月中旬までの期間を2シーズンに分け、苺デザートを展開する。1st シーズンでは「苺の美味しさをそのままに」をテーマに、甘ずっぱい苺を主役にした王道のラインアップを取り揃えた。

「苺のブリュレパフェ」(1,628円)は、フレッシュ苺を昨年より1粒増量して登場する。カリッとキャラメリゼした濃厚なクレームブリュレと甘ずっぱい苺とのハーモニーに、ザクザクとした食感の全粒粉入りビスケットとカリッと香ばしいピーカンナッツをアクセントに添えた。

新商品として「苺のトライフルパフェ仕立て」(1,188円)も登場する。イギリス発祥のデザート「トライフル」をイメージした、ケーキ仕立てのパフェ。フレッシュ苺、レモンカスタード、スポンジケーキ、ホイップクリーム、バニラアイスクリームなどを重ね、心地よい食感のホワイトチョコレートのコポーで飾り付けた。レモンカスタードの酸味が爽やかなアクセントを添える、苺の美味しさが際立つ一品。

新商品「苺のパイ・ア・ラ・モード」(1,408円)は、円状に並べたフレッシュ苺の中央にサクサク食感のパイやザクザク食感の全粒粉入りビスケット、バナナなどを重ね、濃厚な甘さのカスタードで包んだ一品。表面を軽くキャラメリゼして香ばしいアクセントを添え、ピーカンナッツとレッドカラントを散らした。バニラビーンズの香りが豊かなバニラアイスクリームとともに甘ずっぱい苺を堪能できる。

フレッシュ苺、ストロベリーソルベ、ストロベリーソース、スポンジケーキ、ホイップクリームを合わせ、仕上げにホワイトチョコのコポーを散らした「プチストロベリーパフェ」(単品825円)も用意している。単品を税込385円以上注文した場合は、プラス660円で注文可能。また、スペシャルセット、ケールサラダ・デザートセット、スペシャルランチを注文した場合は、プラス440円でセットデザートを同メニューに変更できる。

また、ドリンクバーに10種類以上を取り揃えた「TEARTH(ティーアース)」シリーズから、苺デザートの美味しさをさらに引き立てる組み合わせを提案する。

さらに、2026年の季節デザートのコースターも、昨年に続きパラ・アーティストの作品とコラボレーションする。今回も「金沢アート工房」のアーティスト・輪島貫太氏の作品「わたしの花束」を採用。「お皿の上のちいさな美術館」をテーマに、アートコースターでデザートを提供する。

コラボレーションした作品 「わたしの花束」