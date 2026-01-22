すかいらーくレストランツは1月22日～3月中旬に、「背徳 至高のグルメフェア」をしゃぶ葉全店で開催する。同キャンペーンは、声優の安元洋貴氏が統括プロデューサーを務め、料理研究家のリュウジがマヨアドバイザーを務める「おたくのシリーズ」とのコラボにて設立した「しゃぶ葉背徳研究所」から登場。

背徳 至高のグルメフェア

「背徳 至高のグルメフェア」では、「しゃぶ葉背徳研究所」所長のリュウジと、研究員の安元洋貴が共同開発したにんにく香る「濃厚豚スープだし」が新登場。

豚の肉そのものから抽出した、肉の旨みを感じられるだしを開発。かえし醤油と背脂の香り・旨み・甘みを感じられるスープだしとなっている。

濃厚豚スープだし

「しゃぶ葉背徳研究所」監修のもと、「罪深いおだし」のアイディアをSNSにて募集し、多くのアイデアが集まった「脂の旨みを存分に感じられるだし」の開発に至ったとのこと。背脂はカットの大きさを何度も検証し、お客様のテーブルで最適なパフォーマンスを発揮できる切り方と量を調整して開発された。

同商品の対象コースは、「国産牛食べ放題コース」と「九州黒豚&牛みすじ食べ放題コース」。コースで使用される九州黒豚は、脂身が強くなく甘みがあり、シャキシャキ食感の「細笹ねぎ」を巻くと相性が良い。

九州黒豚&牛みすじ食べ放題コース イメージ

同コースは、平日が大人はランチで2,639円、ディナーで3,299円。60歳以上はどの時間帯も大人価格から330円引きとなる。小学生は1,099円、幼児は無料。また、土日祝は平日の価格より220円プラスとなる。

なお、土日祝は一部都心価格店舗では330円プラスとなる。

九州黒豚&牛みすじ食べ放題コース メニュー

また、背徳メシを楽しむギルティアイテムも登場。リュウジ氏イチオシの「おたマヨ風マヨネーズソース」はお肉や麺だけでなく、茹でた野菜のディップ、お寿司のサーモンや海老の味変にも合うとのこと。安元洋貴氏おすすめの「焦がしにんにく醤油だれ」は、だしと一緒に鍋に入れると風味とコクが増す。

他にも「刻みにんにく」や「ワシワシ麺」などが登場。

さらに、至高の背徳メシのアレンジとして「至高の〆 背徳ラーメン」「背徳豚丼」「背徳まぜそば」などを楽しむこともできる。

ワシワシ麺、刻みにんにく、豚肉、もやし、キャベツを使用し、ワシワシ麺を濃厚豚スープだしでゆで、スープやキャベツ、もやしとともに盛り付ける「至高の〆 背徳ラーメン」。

豚肉、ご飯、ネギミックス、おたマヨ風マヨネーズソース、焦がしにんにく醤油だれを使用した「背徳豚丼」も。茶碗にご飯を盛り、濃厚豚スープだしでしゃぶしゃぶした豚肉を上に乗せ、マヨネーズソースをのせるのがおすすめとのこと。

「背徳まぜそば」は、濃厚豚スープだしで茹でたワシワシ麺と玉子(+55円)、焦がしにんにく醤油だれに、豚肉、キャベツ、ネギミックスを混ぜたもの。

至高の〆 背徳ラーメン、背徳豚丼、背徳まぜそば

他にも、1月22日～3月中旬に「濃厚クラムチャウダーだし」がしゃぶ葉全店にて提供される。