CCCMKホールディングスは2月1日、Vポイントがお得に貯まる「クーポン祭り」を開始した。

クーポン祭り

同キャンペーンでは、VポイントアプリやVポイントサイトで対象クーポンを事前にセットし、対象店舗での会計時にTカードまたはモバイルVカードを提示するだけで、特典のVポイントが獲得できる。実施期間は2月1日～3月31日までとなる。

クーポンの使い方

毎週配信! 1週間ずっと2倍クーポン

モバイルVカードを利用すると、会計時に貯まる通常ポイントが2倍になる「毎週配信! 1週間ずっと2倍クーポン」を配信する。クーポンセット後、モバイルVカードを提示した、300円(税抜・値引き後)以上の会計が対象となる。特典ポイントの上限は10,000ptとなっている。

2026年初めてモバイルVカード利用クーポン

「2026年初めてモバイルVカード利用クーポン」では、クーポンセット後、2026年1月以降初めてモバイルVカードを提示した人にVポイント50ポイントを進呈する。300円(税抜・値引き後)以上の会計が対象。

お店やネットで貯まるクーポンラインアップ

そのほか、Vポイント提携店舗やネットサービスで使えるお得なクーポンも配信する。

お買い物最大無料相当のVポイントが当たる

さらに、キャンペーン期間中に、クーポン祭り対象のクーポンを利用した人の中から抽選で100名に、最大で買い物金額相当分のVポイントが当たる「お買い物最大無料キャンペーン」も実施する。特典ポイントの上限は1人につき最大100,000ptとなる。