カッパ・クリエイトは、コロワイドグループのかっぱ寿司にて、2月19日から25日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日得メニュー」を週替わりで提供すると発表した。

今回の平日得メニューでは、好評の「おにぎり」や「うどん」「味噌汁」に加え、人気サイドメニューの「シューアイス」が登場する。対象メニューは税込各90円で提供するという。

店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」各82円(税込各90円)概要

本キャンペーンの実施期間は2月19日から25日までの予定で、平日のみの開催となる。対象日は2月19日、20日、24日、25日。販売価格は各82円、税込各90円。実施店舗はかっぱ寿司全店で、一部改装中店舗は除く。対象商品は以下。

香ばし炙りおにぎり

直火炙りの「香ばし炙りおにぎり」は、特製タレを塗り直火で炙り、外はカリッと中はふっくら仕上げた一品。刻みたくあん入り。価格は82円、税込90円。通常価格は税込160円から。また、「香ばし炙りおにぎり」は2月26日からも税込90円で販売予定。

かけうどん

出汁の旨みが広がるシンプルな「かけうどん」。価格は82円、税込90円。通常価格は税込190円から。

あおさの味噌汁

磯の香り豊かなあおさを使用した「あおさの味噌汁」。地域により赤だしで提供。価格は82円、税込90円。通常価格は税込260円から。

さっぱりシューアイス

食後のデザートに適した「さっぱりシューアイス」。価格は82円、税込90円。通常価格は税込110円から。

※天候 入荷状況 売れ行きにより品切れや販売終了の場合あり。

※掲載写真はイメージ。時期により商品内容が異なる場合あり。

※時期 店舗により価格が異なる場合あり。

