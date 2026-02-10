“動かない鳥”のイメージが強く、何とも言えない佇まいで多くの人を虜にする「ハシビロコウ」。そんなハシビロコウの中でも人気のアイドル・掛川花鳥園のふたばさんの、モーニングルーティンとは……??

花鳥園の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画が、話題を呼んでいます。

ハシビロコウのふたばさん ※画像はYouTubeチャンネル「掛川花鳥園公式チャンネル」(@kakegawakachoen)より引用

扉が開き、堂々たる足取りで主役が登場。なぜか羽を加えつつ、慣れた様子で体重計の上に乗って健康チェックをしていきます。

チェックが終わると、待ちに待った朝ごはん……!! かと思いきや、そう簡単には食べてくれないふたばさん。

見ても興味を示さなかったり、やっとくわえたと思ったら魚を落としたり、自由な振る舞いでスタッフさんを翻弄します。頑張れ、スタッフさん……!!

ようやく食べてくれたため、スタッフさんはその貴重な瞬間を撮影しようとトライ。間に合わなかったものの、スマートフォンの画面には可愛らしいふたばさんの姿が。

水をたしなみ、食後の運動(?)のように飛んで移動していると、お客さんが来園する時間に。すると始まった「最近のブーム」はワラ運び……??

しっかりカメラに視線を向け、撮れ高もばっちり確保します。さすがアイドル!!

他の動物には興味がないのか?と思いきや、部屋の奥に歩いていくスタッフさんを追いかける姿も。か、可愛い……!!

その後も、ワラ運びPart2に入ったり、ワラとスタッフさんへの想いの間で揺れたり、ワラを大量に持つために努力したり、とにかくワラへの情熱が尽きないふたばさん。

毎朝、忙しい時間を過ごしているようでした。

今回の動画以外にも掛川花鳥園の公式YouTubeチャンネルには、ふたばさんをはじめとするさまざまな鳥たちの個性豊かな日常が。自由に過ごす鳥さんたちの姿に、癒されてみては?