みなさん、雪だるまの顔って何で描いていますか? 枝や松ぼっくり、小石などで描くのが定番だと思うのですが、その常識、今日から変わります!! ？マークでお馴染みの「マジックインキ」を手掛ける寺西化学工業の投稿が話題になっています。

こんにちマジック!!

.

雪だるまを作ったら顔どうしてますか?

.

マジックインキだと雪だるまにも顔を描けます。

.

すごくないですか?

(@magicinkJPより引用)

かわいい雪だるまが用意されていますが、なんと、マジックインキで顔を描くことができるのだとか! これは衝撃の事実ですね。実際に描いているところを見てみると……

滲んだりせずに、普通に描けるんですね。なんて簡単な!

この投稿に、ネットは騒然。「雪だるまにお絵描きできるすごい!」「ねぇ待って 衝撃なんだけど?! 一所懸命に、枝とか葉っぱとか探してたじゃん…」「その発想はなかった!!」「さすがマジックインキですね!こんな使い方も出来るとは」「その辺の石と小枝でなんとかしてました!!(笑) これは楽しそう!!」と、まさかまさかのライフハックに雪国の人もびっくり。ちょっと大きめな雪だるまだと、スプレーを使っている人もいるようですが、これからは、細かい部分はマジックインキにお任せですね!

雪だるま作りが10倍楽しくなっちゃうライフハック。ぜひ、お試しください!