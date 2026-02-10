イラストでバナナを持っていたり、動物園でリンゴを食べたり、フルーツが好き……なイメージが強いお猿さん。そんなお猿さんの、人間の好物・お寿司に対する反応は??

熊本の動物テーマパーク「阿蘇カドリードミニオン」の動物ユニット・PookiesのYouTubeチャンネルで公開された動画が注目を浴びています。

今回の企画に参加するのは、ニホンザルのルートくんとカイくん。醤油をお皿に出すと、さっそくルートくんは興味津々……!! カイくんも元気に手を挙げており、「“お寿司の形のお菓子を食べたことがある”からかも?」とのことながら、期待が高まります。

いよいよマグロのお寿司を渡すと、なんと即座にネタを振り払ったカイくん。酢飯もあまり好みではなかったのか、とてつもなく少量ずつ食べ進めています。

ニホンザルはあまり生のお魚が好きではないのか……? と疑問が浮かぶなか、ルートくんにネタだけを渡すと、まさかのストライク!? ネタには1ミリも興味を示さなかったカイくんと対照的に、ものすごいスピードでマグロをほおばります。

続けてサーモンの小さなお寿司をルートくんに差し出すと、こちらも完食!! カイくんは先ほどと同じくネタをはがしており、やはり好みの差があるようです。

魚の身ではなく「魚卵」はどうなの? と見せたイクラにも、早押しクイズ並みの反射神経で反応したルートくん。ちなみに、ウニは好みに合わなかった模様。

わさびについては、ルートくんは普通に味わった一方で、カイくんは、一口で結構という反応。なお最後には、カイくんが楽しめずに終わるのを避けるため、ごはんに梨をのせた「なし寿司」も!

ごはんの上にのせた梨は嫌がったものの、梨オンリーでは美味しそうに食べるカイくん。楽しそうな姿とともに、動画は締めくくられました。

PookiesのYouTubeチャンネルには今回の動画以外にも、お猿さんとのいろいろな生活の様子を楽しめる動画が。ルートくんとカイくんの姿に心を惹かれた人はぜひ、その他のコンテンツもチェックしてみては?