空前のシールブームに伴い、大人気となっている「ボンボンドロップシール」の新ラインナップが公式X(@bonbon_drop)にて発表されました。
🎀 最新情報 🎀— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) February 5, 2026
6月頃までに発売される
新キャラクターのボンボンドロップシールの最新情報です💖
7月以降も続々と新キャラが登場するよ⭐️
品薄が続いておりご迷惑おかけしております。
今までに発売された全ての商品も、
24時間体制で増産に入っております。 pic.twitter.com/wJKyPZOwyc
今回発表されたのは、新作全22種。
公式Xに掲載された画像を見ると、キティやクロミなどサンリオキャラのアルファベットシールのほか、コジコジ、お文具といっしょ、ノンタン、パウパトロール、お茶犬、リラックマといった新キャラクターも登場。幼児から大人まで、より幅広い世代に人気のキャラクターが揃った印象です。
今回発表された新作は6月までに順次発売予定。7月以降も、続々と新キャラが登場するとのこと。
また公式Xでは、入手困難な状況が続いていることについて、「品薄が続いておりご迷惑おかけしております。今までに発売された全ての商品も、24時間体制で増産に入っております。」との文言も添えられていました。