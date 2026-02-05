空前のシールブームに伴い、大人気となっている「ボンボンドロップシール」の新ラインナップが公式X(@bonbon_drop)にて発表されました。

今回発表されたのは、新作全22種。

公式Xに掲載された画像を見ると、キティやクロミなどサンリオキャラのアルファベットシールのほか、コジコジ、お文具といっしょ、ノンタン、パウパトロール、お茶犬、リラックマといった新キャラクターも登場。幼児から大人まで、より幅広い世代に人気のキャラクターが揃った印象です。

今回発表された新作は6月までに順次発売予定。7月以降も、続々と新キャラが登場するとのこと。

また公式Xでは、入手困難な状況が続いていることについて、「品薄が続いておりご迷惑おかけしております。今までに発売された全ての商品も、24時間体制で増産に入っております。」との文言も添えられていました。