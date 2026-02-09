セブン‐イレブン・ジャパンは2月11日から、群馬県・栃木県に本社や工場を構える企業とコラボレーションした地域限定企画「群馬・栃木うまいものフェア」を、群馬県・栃木県内のセブン‐イレブン967店舗(2026年1月時点)にて開催する。

同企画は群馬県・栃木県エリアでは初の企業とのコラボで、同社が食品メーカー各社と一緒に地域活性に取り組む。なお、同社は栃木県と包括連携協定を締結しており、県が推進する"フードバレーとちぎ推進協議会"の会員企業である岩下食品やエバラ食品工業とも連携し、コラボ商品を開発。

まるか食品とのコラボ商品はカップ焼きそばの「ペヤング」とのコラボとなる。

「ペヤング そばめしおむすび」(203.04円)は、「ペヤング ソースやきそば」の味わいを感じられるそばめしおむすび。あのクセになる風味が特徴。

「ペヤング やきそばパン」(237.60円)は、「ペヤング ソースやきそば」の味わいを感じられるやきそばをパンでサンドした一品。

まるか食品とのコラボ商品は、2月10日から群馬県と栃木県の店舗にて販売する。

日本デルモンテとのコラボ商品は「デルモンテ リコピンリッチトマトピューレ」とのコラボとなる。

「トマトとベーコンのアマトリチャーナ」(540円)は、「デルモンテ リコピンリッチトマトピューレ」を使用したトマトベースのパスタで、トマトの濃厚な旨味と豚肉の甘みが重なり合う贅沢な味わい。

「ミネストローネ」(386.64円)は、「デルモンテ リコピンリッチトマトピューレ」で旨味を出したミネストローネに、地域で親しまれているABCマカロニを組み合わせた一品。

日本デルモンテとのコラボ商品は、2月11日から群馬県、栃木県の店舗にて販売する。

岩下食品とのコラボ商品は「岩下の新生姜」とのコラボとなる。

「岩下の新生姜入りタルタルとチキン南蛮おむすび」(267.84円)は、岩下の新生姜ミュージアム内のカフェで一番人気のメニューを、食べやすいおにぎりに仕立てた一品。爽やかな新生姜の風味と食感がチキン南蛮のコクを引き立てる。

「冷たいまま食べるチキン南蛮 岩下の新生姜入りタルタル」(321.84円)は、カップデリの「冷たいまま食べるチキン南蛮」が「岩下の新生姜」とコラボしたもので、刻んだ岩下の紅生姜入りタルタルソースを合わせた、さっぱりと食べられる一品。

岩下食品とのコラボ商品は、2月11日から群馬県、栃木県の店舗にて販売する。

エバラ食品工業とのコラボ商品は「エバラ焼肉のたれ」とのコラボとなる。

「エバラ焼肉のたれ使用 肉野菜炒め丼」(645.84円)は、肉野菜炒めの味付けに「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」を一部使用することで、食欲をそそる味わいに仕立てた満足感のある丼。

「エバラ焼肉のたれ使用 焼うどん」(594円)は、麺と具材の味付けに「エバラ焼肉のたれ 黄金の味」を一部使用し、後がけすることで最後まで濃厚なたれを味わえる仕立ての商品。

エバラ食品工業とのコラボ商品は、2月11日から群馬県、栃木県の店舗にて販売する。