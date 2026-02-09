【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は具材たっぷりなポークカレーや、炒め野菜を盛り付けたタンメンなど、満足感あるラインナップとなっています。

2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日〜10月21日)

「熟成だれの牛カルビ弁当」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 関東、新潟県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

香ばしく焼き上げた牛肉を熟成だれで味付けした御飯が進むお弁当です。

「じっくり煮込んだポークカレー」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄

豚肉とごろっとした人参とじゃがいもが入った、おうちで食べるような具材感のあるポークカレーです。

「野菜盛りコク旨濃厚タンメン」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

炒め野菜の香ばしさと豚骨や鶏ガラを使用したスープが特長のタンメンです。アクセントに生姜をのせています。

※2月11日以降順次発売

「3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

デミグラスソースのコクを感じられるミートソースとホワイトソースの2種類のソースを使用したドリアです。

※2月11日以降順次発売

「ブリトーウインナー2本入り粗挽きボロネーゼ」(311円)

価格 : 311円

販売地域 : 全国

粗挽き肉のボロネーゼソースにウインナーとチーズを合わせたブリトーです

※2月11日以降順次発売

まとめ

熟成だれに漬け込んだカルビを贅沢にトッピングした「熟成だれの牛カルビ弁当」は、エネルギーチャージしたいお昼どきにぴったりなメニュー。 具材がゴロゴロ入った「じっくり煮込んだポークカレー」や、炒め野菜をたっぷり盛り付けた「野菜盛りコク旨濃厚タンメン」は、ボリューム満点で満足感の高い一品です。

そのほか、まろやかなチーズがクセになる「3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア」や、濃厚なボロネーゼの風味が楽しめる「ブリトーウインナー2本入り粗挽きボロネーゼ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用