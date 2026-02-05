セブン‐イレブン・ジャパンは2月4日から、北海道札幌市の人気ラーメン店「札幌すみれ」監修の「札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン」をリニューアルした。なお、道内の994店舗(2025年12月時点)では「北海道小麦」を使用して販売。

リニューアルした「札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン」(645.84円)のスープは、赤味噌と白味噌をブレンドし炒めることで濃厚で香ばしさのある味わいに。具材は、チャーシュー、挽肉炒め、野菜炒め、メンマに彩りとしてねぎを盛り付けている。

今回のリニューアルでは、スープをより味わえるよう量を増やしている。

さらに、北海道全域の994店舗(2025年12月時点)では北海道産小麦を使用した喉ごしの良い黄色い中太ちぢれ麺を使用。

他にも、北海道札幌市の人気ラーメン店「いそのかづお」監修の醤油ラーメン「いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン」(626.40円)も札幌・苫小牧エリアにて販売している。

同商品は、鶏ガラ、昆布だしをベースに、にんにくのパンチを効かせた真っ黒な見た目の醤油スープが特長で、北海道産小麦を使用した、つるみのある黄色い中太ちぢれ麺を使用している。

なお、記載の価格は消費税8%を含む価格となっており、店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・企画が異なる場合がある。