浜辺美波が振り返ったのは、長時間放置されたフルーツを食べた後に起きた体調急変。移動中という逃げ場のない状況で、必死に耐えたというリアルな経験談は、食の安全を考えさせられる内容だ――。

10日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、知らないと恐ろしい「食の危険」が紹介される。

浜辺美波

VTRで紹介されるのは、高級旅館で優雅な食事を楽しんだ男性。彼が救急搬送されたが、原因は体の中に大量にあるモノが入ったことだった。また、夫が妻のために作った手料理で一家は地獄を見る。夫がやってしまった調理のミスとは…。

スタジオでは、ゲストが食にまつわるエピソードを披露。浜辺はベトナムで、あまり冷房の効いていないバスで7時間ほど放置したスターフルーツを思い出づくりに食べたという。「ちょっと酸っぱいかも」と思ったが、その後飛行機で異変が。トイレに立てるまである方法で必死に乗り越えた体験を語る。

ほかにも、劇団ひとり、知念侑李(Hey! Say! JUMP)、薮宏太(Hey! Say! JUMP)がゲスト出演する。

【編集部MEMO】

浜辺美波は1月4日、今年最初のX(Twitter)の投稿で、「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました! やっと少しづつ復活! 年末年始、食あたりしていた皆さん! している皆さま、おつかれさまです… 改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております! でもくやしい!!せっかくの年末年始だったのに!」とポストしていた。

(C)日テレ