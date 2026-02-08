美容整形の話題で直球質問「真木さんはやったことありますか?」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日(21:00〜)に配信される。

「真木さんはやったことありますか?」

スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を深掘り。専門医を招き、最新の若返り治療を紹介する。

滝沢眞規子も「SNSとかで見て、時代的に“私もやりたい”って思っちゃう」と興味津々の様子。さらに、峯岸みなみがゲストの真木よう子に対し、「真木さんはやったことありますか?」と直球質問をぶつける場面も。

これには滝沢も思わず「なんてこと聞くんだ! 女優だよ!」とツッコミを入れるが、真木は過去に悩んでいたという“あるコンプレックス”を告白。MC陣も驚いた、真木の赤裸々なエピソードとは。