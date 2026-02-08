美容整形の話題で直球質問「真木さんはやったことありますか?」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日(21:00〜)に配信される。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「真木さんはやったことありますか?」

スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を深掘り。専門医を招き、最新の若返り治療を紹介する。

滝沢眞規子も「SNSとかで見て、時代的に“私もやりたい”って思っちゃう」と興味津々の様子。さらに、峯岸みなみがゲストの真木よう子に対し、「真木さんはやったことありますか?」と直球質問をぶつける場面も。

これには滝沢も思わず「なんてこと聞くんだ! 女優だよ!」とツッコミを入れるが、真木は過去に悩んでいたという“あるコンプレックス”を告白。MC陣も驚いた、真木の赤裸々なエピソードとは。

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

