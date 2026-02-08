多額の負債を抱え自己破産　次々と襲いかかる不幸に「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日(21:00〜)に配信される。

ドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」

番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で多額の負債を抱え、自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場する。

次々と襲いかかる不幸に「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」と語る平川。誹謗中傷への恐怖から「家族にすら弱みを見せられない」と、孤独な闘いを涙ながらに告白する姿に、スタジオは静まり返る。

そんな平川の姿に、ゲストの真木よう子は「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに真木自身も「一番辛かった時期」と語る経験を回顧。心ない言葉を浴びせられた過去や、誹謗中傷に対する自身の向き合い方を語る。