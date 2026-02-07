クーリエ「ボンボンドロップシール」公式は、「しずくちゃん ボンボンドロップシール」の抽選販売を開始、2月8日23時59分まで受け付ける。

販売商品は、「しずくちゃん ボンボンドロップシール」2種セットで、Aセットがしずくちゃん、しずくの森のなかまたち、Bセットがうるおいちゃん、みるみるちゃん。販売価格は1,100円+送料350円(全国一律)。

ボンボンドロップシール【公式】X(@bonbon_drop)でポストされたフォームより受け付ける。同一メールアドレス及び電話番号による複数回の応募は、1回目のみ有効、2回目以降はキャンセルとする。

当選発表は当選された方のみに、メールにて連絡、発送時期は3月13日までの出荷を予定。場合によっては3月下旬頃になる可能性がある。