ボンボンドロップシールの人気にともない、小学生はもちろんのこと、大人の間でもシール交換が加速中。なんと、アイリスオーヤマ公式通販サイト【アイリスプラザ】のスタッフの間でも……

先輩がシールのレートを知らな過ぎて困る

(@irisplazaより引用)

流行りのぷっくりシールやキラキラシールなど、かわいいラインアップのシール帳を見せる後輩に対し、堂々と、アイリスオーヤマのオリジナルシールや商品のシールを見せるオーヤマ先輩。しかも、後輩のシール帳でおそらく最も価値が高いと思われる、大きくてかわいいシールとの交換を希望するなんて、先輩、強すぎます!

動画の最後には、「びっくり仰天祭」(12月15日に終了)のシールで自社キャンペーンをちゃっかり宣伝したアイリスプラザの先輩後輩コンビ。この二人のやりとりに、SNSでは「笑ったwwwwwwwww」「だめ 大爆笑しちゃった 笑い止まらない」「シール帳やったことないですけど、おもしろい。レート があるんですねw」「圧が強いwww そして最後に出てきたシールで爆笑しちゃった笑」と爆笑の嵐。

全くレートが釣り合っていませんが、中には、「アイリスのシール欲しい…先輩これと交換して」「オーヤマ先輩と交換したい」「アイリスオーヤマのシール欲しすぎるwww」という変わり者(?)もちらほら。アイリスオーヤマシールの価値、分かる人には分かる!ってことでしょうか。笑

みなさんがシール交換をする際には、くれぐれもレート感覚の同じお相手と楽しんでくださいね。