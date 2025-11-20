代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年5月7日(木)、Zepp DiverCityにて『未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ(おおいなるかみのおぶりびお)」を開催。現在、チケットHP先行の受付が行われている。

未来古代楽団にとって最大規模となるZepp DiverCityでのライブ『祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」』には、ゲストボーカルとして、未来古代楽団の世界に欠かせない歌声ともいえる安次嶺希和子、霜月はるかに加え、新居昭乃、そしてにじさんじの戌亥とこが初出演。 実力と個性を兼ね備えたボーカル陣と、楽団の創り出す音楽と物語が融合した音楽世界を、ぜひ会場で体感してみたい。

チケットHP先行(抽選)は、イープラスにて、11月26日まで受付が行われている。

そして、公演に向けたキャンペーンの第1弾として、過去にも好評を博した「旅の仲間キャンペーン」の実施が決定した。公演当日、2名以上でキャンペーン引換窓口に行き、公演のチケットを提示すると、過去のライブインスト音源が収録されたDLカードがプレゼントされる。なお、収録音源は「約束のプリムラ(Live Instrumental ver.)」となっている。

●未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」開催概要

【日時】2026年5月7日(木) 18:00開場 / 19:00開演

【会場】Zepp DiverCity(TOKYO)

【出演アーティスト】

＜MEMBER＞

砂守岳央(主宰)

松岡美弥子(ピアノ)

吉田和人(ギター)

吉田篤貴(ヴァイオリン)

豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

米光椋(コントラバス)

田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

安次嶺希和子

新居昭乃 ※初出演

戌亥とこ ※初出演

霜月はるか

and more…

【チケット料金】全席指定8,500円(税込・ドリンク別)

※入場時600円(税込)が必要となる。

【販売スケジュール】

・チケットHP先行(抽選)

受付期間：2025年11月26日(水)23;59まで

※チケットの申し込みは特設サイトにて。

