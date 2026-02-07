東宝は、九州地区初となる常設のオフィシャルストア「ゴジラ・ストアHakata」を、2026年4月6日より福岡県の博多マルイ2Fにオープンする。

ゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア」は、現在東京・大阪で展開している国内5店舗に加え、昨年9月にオープンした海外1号店「ゴジラ・ストアTaipei」や、本年1月にオープンした海外2号店「ゴジラ・ストアMalaysia」など、国内外で多くのゴジラファンが来場し、ゴジラブランドを体感できる場として高い支持を集めている。

この成功を受け、ゴジラ・ストアが九州エリアに“初”上陸し、福岡県の博多マルイへ出店することが決定した。

先日公開日が発表されたゴジラ映画最新作、山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』(11月3日公開)への期待が高まるなか、今後もゴジラ・ストアから、世界中のファンに向けてワクワクするゴジラ体験を届けていくという。

オープンにあわせて、公式ライセンス商品やコレクターズアイテム、アパレル、ライフスタイルグッズなど、充実したラインナップを展開するほか、ゴジラ・ストアHakata限定商品も順次登場予定。フィギュアからぬいぐるみまで、コアファンからライトファンまで幅広く楽しめる商品を取りそろえていく。営業時間は10:00～21:00。

TM & (c) TOHO CO., LTD.