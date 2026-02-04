バンダイスピリッツは、西武園ゆうえんちで上映中の新作アトラクション『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(14,850円)を2026年7月発売に一般店頭にて発売する。現在予約を受付中。

2026年7月発売「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(14,850円)

「S.H.MonsterArts ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」は、西武園ゆうえんちで上映中の新作アトラクション『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より「ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」をS.H.MonsterArtsで再現したアイテム。

映像内で使用された3Dデータを元に、酒井ゆうじ氏原型・彩色・造形プロデュースで立体化。映像内に登場する「グース」のミニフィギュアが付属し、実際のアトラクション風景の再現が可能となっている。

広い可動域により「ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」に相応しいポージングが可能。映像内の印象に近しいイメージを再現。幅広い可動域により、映像内の様々なシーンをイメージしたポージングが可能。また首の可動域が進化したことにより、映像内でも印象的な遊泳ポーズを自然に再現可能となっている。

セット内容

本体

グース ミニフィギュア×2

ミニフィギュア用台座一式

TM & (C) TOHO CO., LTD.