えんれいしゃは、今年のさっぽろ雪まつり・大通会場11丁目では、北海道を応援するキャラクターであり札幌観光大使も務める雪ミク(初音ミク)による「雪ミク Sweet Snow Ver.」雪像をはじめ、サンリオのハローキティと今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの雪像「雪といっしょに、笑顔をとどけよう!」を展開することを発表した。

今年のさっぽろ雪まつり・大通会場11丁目では、2026年1月14日より放送開始のTVアニメ「【推しの子】」の雪像や、2026年10月より放送開始予定のアニメ「パンどろぼう」雪像など、注目度の高いKADOKAWA作品の雪像展示に加え、関連物販・展示ブースも展開する。

さっぽろ雪まつり大通会場11丁目の開催日程は2月4日～ 2月11日。内容は、 1. 中雪像 6基(「雪ミク Sweet Snow Ver.」、TVアニメ「【推しの子】」ほか)、2. 小雪像 3基(TVアニメ『メダリスト』、アニメ「おでかけ子ザメ」&「夜は猫といっしょ」コラボ雪像ほか)、 3. KADOKAWA物販ショップ、 4. KADOKAWA展示ブース、 5. イベント特設ステージ。

北海道を応援するキャラクターであり、札幌観光大使を務める「雪ミク（初音ミク）」の雪像について、今回は“しあわせパティスリー”をテーマにした衣装で登場！ペットキャラクターの「ラビット・ユキネ」も一緒にデザインされている。2010年から毎年異なるデザインで雪像化しており、今年で17年連続での展示となる。(会場でのグッズ販売コーナーは行わない)

今年のサンリオの雪像は ハローキティ&ポムポムプリン!

「みんななかよく」を企業理念に掲げるサンリオが、冬の贈り物として、ハローキティと今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたポムポムプリンが、「なかよし」のしるしであるリボンを持った雪像をお届けする。

また、今年は雪まつりにちなんだ、特別なデジタルグリーティングカードイベントも実施。あなたの大切な人にメッセージを届ける、つながる、そんな冬にしてみませんか?デジタルグリーティングカードイベントは、スマートフォンで撮影した写真がハローキティやポムポムプリンの雪まつりオリジナルデザインのメッセージカードとしてSNSに投稿/共有できるイベントだ。

実施期間は、2月4日～2月27日。参加方法は、1. 会場内他で掲出されている二次元コードを読み込んで、特設サイトにアクセス、2. デザインを選択し、写真を撮影、各種SNSに投稿または、ダイレクトメールにて送信。

特設サイトイメージ

デザインイメージ① (全3種展開)

クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、音楽(MIDI)を使って照明(DMX)をダイレクトにコントロールするPCアプリケーション「COUGEN」を使用して、ライトアップを実施する。SNOW MIKU 2026 テーマソング「SHIAWASE FOR YOU! / いよわ feat. 初音ミク」に合わせて雪ミク雪像のライトアップイベントを開催する。 また、今年は2026年1月14日から放送開始のTVアニメ【推しの子】の雪像を、Ｂ小町の大人気楽曲3曲メドレーにあわせたスペシャルライトアップをも実施する。どちらもお見逃しなく!

ライトアップスケジュールは、2月4日～ 11日18:00 ～ 22:00。長時間の撮影や専有など周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください。天候状況などにより、実施を中止等する場合がある。

ほかに、今年もKADOKAWA作品の雪像が11丁目に登場する。さらに昨年よりも2基増えた全6基の中小雪像と作品展示ブース、公式ショップを展開する。 中雪像名称：TVアニメ「【推しの子】」、 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10周年記念雪像、 アニメ「パンどろぼう」雪像。小雪像名称：アニメ『メダリスト』雪像、アニメ「おでかけ子ザメ」&「夜は猫といっしょ」コラボ雪像2026、TVアニメ「幼女戦記」雪像。 公式ショップ(KADOKAWA GOODS SHOP in 2026さっぽろ雪まつり)の営業時間は10:00～20:00。場所は、さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 東側。展示ブース(KADOKAWA ギャラリーハウス in 2026さっぽろ雪まつり)の営業時間は10:00～20:00。場所は、さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 北側。

2026年1月より新シーズン放送のアニメ『メダリスト』とTVアニメ「【推しの子】」、4月よりシーズン4が放送されるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の声優による、スペシャルトークステージを開催する。ステージイベントの会場は、さっぽろ雪まつり大通会場11丁目内 特設ステージ。

2月7日、アニメ『メダリスト』スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり、時間：14:00～14:30、出演者：春瀬なつみ(結束いのり役)、市ノ瀬加那(狼嵜 光役)。2月8日、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』 スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり、時間：12:00～12:30、出演者：小林裕介(ナツキ・スバル役)、高橋李依(エミリア役)。2月8日、TVアニメ【推しの子】第3期放送記念 スペシャルステージ in さっぽろ雪まつり、時間：13:30～14:00、出演者：高橋李依(アイ役)、伊駒ゆりえ(ルビー役)。

いずれも天候などにより日時や出演者、内容は予告なく変更またはやむを得ず中止となる可能性がある。会場のスペースには限りがある。状況によっては入場規制をかける場合がある。場所取りや長時間にわたる場所の専有はご遠慮ください。