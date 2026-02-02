セブン‐イレブン・ジャパンは2月4日～23日まで、「冬の観光フェア」を北海道内のセブン‐イレブンで開催する。

さっぽろ雪まつり

毎年200万人以上が来場する世界3大雪まつりのひとつ「さっぽろ雪まつり」。長年にわたり協賛企業を務める同社は、イベントを盛り上げるため、毎年さまざまな施策を展開してきた。今年は、開催地である札幌をはじめ北海道全体が賑わいをみせるこの時期にあわせ、北海道の独自の食文化と良質な原材料の魅力を国内外の人々に知ってもらうべく、7品を発売する。

サッポロビール園が監修した「ジンギスカンおむすび」(213.84円)は、ジンギスカンタレを具材のラム肉に使用するだけでなく、ご飯全体にまぶすことで、肉の旨味がしみたご飯をおむすびで楽しめる商品。

「サッポロビール園監修 ジンギスカンおむすび」(213.84円)

「ジンギスカン焼そば」(537.84円)は、サッポロビール園の直営店「村はし」で提供されているメニューを再現した商品。隠し味にスパイスを加えた甘みがありコク深いソースとジンギスカンの旨味を感じられる焼そば。

「サッポロビール園監修 ジンギスカン焼そば」(537.84円)

サッポロビール園監修「ラーメンサラダ(味噌ドレッシング)」(278.64円)は、胡麻の香りと一味が効いた味噌ドレッシングが特長の一品。ラーメンやミニトマト、細切りにしたキュウリ、きくらげ、ハムと絡み合い、食べ進みの良い仕立てにした。

「サッポロビール園監修 ラーメンサラダ(味噌ドレッシング)」(278.64円)

「揚げたこ焼き(3個入り)」(213.84円)は、カットしたタコを、コクのあるカツオベース出汁の生地に入れて焼き上げた商品。店舗で揚げるため、外はカリっと、中はトロッとしたできたての食感を楽しめる。

「揚げたこ焼き(3個入り)」(213.84円)

「黒いたい焼き(カスタード)」(200.88円)は、味わい深くコクのあるなめらかなカスタードを使用したたい焼き。店舗の専用オーブンで最終仕上げ焼きを行ってから提供するため、もちもちの生地と、その中からトロッと溢れ出るカスタードクリームをより良い状態で味わえる。

「黒いたい焼き(カスタード)」(200.88円)

「ごきげん生メロンパン(富良野メロンソースのホイップ入り)」(213.84円)は、地元で人気のラジオ番組STVラジオ「ごきげんようじ」とタイアップした商品。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にメロンの味わいを楽しめるホイップクリームをサンドした。さつまいもの味わいを楽しめる「ごきげん生メロンパン(北海道産さつまいも餡のホイップ入り)」(213.84円)も発売する。

「ごきげん生メロンパン(富良野メロンソースのホイップ入り)」(213.84円)