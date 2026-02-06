JR東海は6日、昨年の夏季・冬季に発売した同社管内の在来線全線フリーきっぷについて、今年の春季も「JR東海☆春の乗り放題きっぷ」として発売すると発表した。利用期間は2月28日から4月6日まで。連続する2日間有効となる。

「JR東海☆春の乗り放題きっぷ」は、「EXサービス」で熱海～米原間のいずれかの駅まで東海道新幹線を利用することで、JR東海の在来線12路線全線が大人3,900円・こども1,900円で連続2日間乗り放題に。2月13日から4月5日まで販売され、2月28日から4月6日まで利用できる。JR東海の在来線全線で乗り放題となるが、利用は快速・普通列車の普通車自由席に限定され、新幹線を含む特急・急行列車は利用できない。

「e5489」(JR西日本ネット予約)でのみ販売され、「EXサービス」で熱海駅から米原駅までの各駅を着駅とする東海道新幹線を予約した後、「EXサービス」にログイン後のリンク「EX旅先予約」から「e5489」を利用した場合に購入できる。

きっぷの受取りは、JR東海の「きっぷうりば」や「5489サービス」の表示がある改札外の券売機(JR東海のみ)にて、有効期間の最終日まで行える。なお、国府津駅、甲府駅、辰野駅、塩尻駅、猪谷駅、新宮駅での受取りはできないとのこと。