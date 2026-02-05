JR東海は5日、車両引退企画「ありがとう213系5000番台」を実施すると発表した。213系は国鉄時代に設計され、JR東海管内では1989年に関西本線向けとして登場。現在も飯田線を中心に運行しているが、3月初旬をもって営業運転を終える予定となっている。

引退までの期間、感謝の気持ちを込めた装飾を213系に施して運行。対象はH1編成、H6編成、H13編成(いずれも2両編成)の計3編成を予定しているとのこと。車体前面に豊橋運輸区と伊那松島運輸区の社員がそれぞれデザインした2種類のヘッドマークを掲出するほか、デビュー当時を再現したオレンジ色の帯に白字のJRロゴを先頭と最後部の側面に装飾する。車内では四季折々の風景やアルプスの麓を走行する213系、急勾配を走破する213系などを写したポスターを掲出。装飾は2月13日から順次始まり、3月13日まで継続する。

引退後に特別ツアーも企画した。4月4日は、かつて走行した関西本線の復刻運転に加え、武豊線や神領車両区など、乗客を乗せた状態での初入線・区間走行する団体専用列車を運行。「エクスプレス予約」「スマートEX」の旅行商品「EX旅先予約」で販売する。4月25日には、213系6両編成で名古屋駅から大垣車両区に向かい、廃車車両留置場所で別れを告げる「廃車回送ツアー」を実施。クラブツーリズム鉄道部のツアーとして販売される。

その他、4月4日に豊橋駅構内車庫線で213系撮影会を昼夜の計3回実施。引退後の5月25～31日、213系から取り外した車両番号プレートや運行番号表示器などの鉄道用品を「JR東海MARKET」のオークションで販売予定としている。