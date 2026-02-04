バンダイスピリッツは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より「S.H.Figuartsうちはマダラ -深き闇宿す孤高の伝説-」(11,000円)を発売する。2026年7月に一般店頭で発売、現在予約受付中。

「S.H.Figuartsうちはマダラ -深き闇宿す孤高の伝説-」は、2017年発売にした「S.H.Figuarts うちはマダラ」から造形を一新。火遁忍術の戦闘シーンも再現できる手首パーツやエフェクトパーツも付属し、豊富なパーツと造形・可動で、「うちはマダラ」のダイナミックで大迫力の姿を再現可能になっている。

マダラにとっての“宿敵”となった「千手柱間」が現代へと蘇り、闘争心を燃やす印象的なシーンも再現可能だ。

第四次忍界大戦時の「うちはマダラ」と対立する際の「うずまきナルト」の、信念の違いに苦悩しながらも、自分の目指す“夢”を胸に立ち向かう、「S.H.Figuarts うずまきナルト -数多の想いを胸に繋げた力-」(※別売)の表情パーツも付属。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右各3種

交換用表情パーツ4種

交換用腕組みパーツ一式

火遁の術エフェクトパーツ

火遁の術エフェクトパーツ用支柱一式

ボーナスパーツ

「S.H.Figuarts うずまきナルト -数多の想いを胸に繋げた力-」（別売り）用交換用表情パーツ

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とは

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』は、漫画『NARUTO -ナルト-』を原作とするテレビアニメで、2007年から2017年まで放送。前作『NARUTO -ナルト-』の続編。圧倒的な力をもつ“暁”との対決の行方や、大蛇丸転生の準備が整いつつあるサスケの運命など、ナルトたちの新たな戦いのストーリーを描く。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ