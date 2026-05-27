日本香堂は、2026年に、ともに60年を迎えるウルトラマンシリーズとロングセラーお線香「青雲」による初のコラボレーションとして、限定お香「M78青雲」(2,420円)を5月29日より発売する。

本商品は、「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきたウルトラマンシリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生しました。世代を超えて愛されてきた両者の節目を記念した、特別なコラボレーションだという。

コラボ商品「M78青雲」

今回のコラボ商品、お香「M78青雲」は、ウルトラマンシリーズの世界観と、高度経済成長期の1965年(昭和40年)に「時代とともに歩む 若々しく明るいお線香を」という想いのもと誕生した「青雲」のやさしい香りが融合した、特別仕様のお香。香りは、日常の中で心地よく楽しめるホワイトフローラルを採用し、幅広い世代に寄り添う仕上がりとなっている。

付属の香立には、科学特捜隊の象徴である「流星マーク」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。錫製ならではの質感と存在感で、インテリアとしても楽しめるアイテムだ。

価格は2,420円、スティック型お香 40本入(香り：ホワイトフローラル)と科学特捜隊 流星マーク型香立 1個(錫製)が付属。燃焼時間は約20分(立てた場合)。