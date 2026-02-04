バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)を発売する。2026年9月に一般店頭で発売、現在予約受付中。

2026年9月発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」は、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアイテムで、S.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズに「ウルトラマンティガ マルチタイプ」が「30th Anniversary Edition」となって再び登場する。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時ティガ造形に携わっていた成田穣氏による造形。全身の絶妙なバランスや細部の造形まで徹底して再現。ウルトラマンティガ放送当時のスーツアクター権藤俊輔氏の身体をスキャンしたデータをもとに、権藤ティガと呼ばれている当時のティガのスーツ造形を再現。

TV本編で使用した様々な光線技を再現できる豊富なエフェクトパーツが付属し、「ゼペリオン光線」をはじめ「マルチ・スペシウム光線」や「セルチェンジビーム」など「ウルトラマンティガ マルチタイプ」がTV本編で使用した様々な光線技を再現可能。

目とカラータイマーが発光するシーンを再現できる、「集光ギミック用背面パーツ」が付属。頭部、背中のパーツをクリア成形パーツに付け替え、背面より光を当てることで発光シーンを再現できる。

『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアニバーサリーロゴ入りの台座が付属。

オプションパーツとして、「ガッツウイング1号」が付属。本体用の飛行姿勢補助アタッチメントが付属するため、「ウルトラマンティガ マルチタイプ」と「ガッツウイング1号」が平行飛行するイメージで展示可能。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左6種右5種

交換用カラータイマー（赤）

ガッツウイング1号

集光ギミック用背面パーツ一式

飛行姿勢補助アタッチメント

ウルトラマンティガ30周年記念台座

ゼペリオン光線エフェクトパーツ

ティガスライサーエフェクトパーツ

ハンドスラッシュエフェクトパーツ

スラップショットエフェクトパーツ

タイマーフラッシュエフェクトパーツ

ウルトラフィックスエフェクトパーツ

マルチ・スペシウム光線エフェクトパーツ

ブラストドロップエフェクトパーツ

セルチェンジビームエフェクトパーツ

ウルトラサイコキネシスエフェクトパーツ

ウルトラシールドPETシート

各種エフェクトパーツ用台座・支柱一式

(C)円谷プロ