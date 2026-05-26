円谷プロダクションは、日本時間7月4日あさ9時から、新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』の放送を開始する。5月26日には、本作の追加メインキャストの発表とあわせて、ポスタービジュアルと放送直前ダイジェストPVを公開した。

追加メインキャスト発表

ウルトラマンテオに変身する主人公・光石イブキが通う明心大学・獣医学部の教授「美濃部順平」と、秘密組織「UTTF」から派遣された巨大怪獣の調査員「志賀今日子」が追加メインキャストとして発表された。

美濃部順平(みのべ じゅんぺい)／キャスト：マキタスポーツ

イブキや、エマ、カンナ、リンタロウ、ベッチらが通う心大学獣医学部、動物応用科学科の教授。変わり者で有名だが、野生動物研究の分野では第一人者。美濃部にとっては、怪獣も新種の動物にほかならず、正体解明のため危険を顧みずサンプル収集に挑み、一心不乱に研究に没頭して行く。ドーパミン、アドレナリン、オキシトシンといった脳内物質の名前で感情を表現するおかしな口癖がある。

マキタスポーツよりコメント

ウルトラマンシリーズ、60周年おめでとうございます。

この記念すべき作品にお声かけをいただき、まさか自分がウルトラマン役を演じることになるとは思いませんでしたが、やはり演じることはありませんでした。

改めまして、美濃部順平役のマキタスポーツです。今作は制作側も新たなチャレンジを胸に取り組んでおり、それに呼応するような形で撮影に臨んだことが思い出されます。みんなの心にあるウルトラマン像を支え、歴史の一部になっていくことを光栄に思います。

志賀今日子(しが きょうこ)／キャスト：福島リラ

国連とNASA によって立ち上げられた国際機関・未確認脅威対策本部UTTF(Unidentified Threat Task Force)の調査員。日本で出現した巨大怪獣の調査に派遣される。怪獣を研究している明心大学の美濃部教授を利用すべく、ときに行動を共にする。この大学の獣医学部で天文研究会に集う学生たちが、怪獣と関係していることに気づき、近づいて行く。

福島リラよりコメント

このたび『ウルトラマンテオ』に参加できることを大変光栄に思っております。 長年にわたり多くの方々に愛され続けてきたウルトラマンの世界に加われる喜びと、 特撮という日本が世界に誇る文化、その歴史の一端を担わせていただけることに、 身の引き締まる思いです。 世代を超えて楽しんでいただける、エネルギーにあふれ、希望を感じていただける 作品になっていると思います。皆さまにお届けできる日を、心待ちにしております。

番宣ポスター・最新映像公開

26日19時から円谷プロ公式YouTube・ウルトラチャンネルにて生配信された「ウルトラマンシリーズ60周年＆『ウルトラマンテオ』最新情報特番」にて、美濃部順平、志賀今日子の発表とあわせて、メインキャストが勢ぞろいした番宣ポスターが披露された。

この発表会にはイブキ・エマ・カンナ・リンタロウ・ベッチの5人のメインキャストも登壇し、放送スタートへの意気込みを語るとともに、最新の映像公開された。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京