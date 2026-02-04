バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(11,000円)を発売する。2026年10月に一般店頭で発売、現在予約受付中。

2026年10月発売「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(11,000円)

「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」は、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアイテムで、S.H.Figuartsウルトラマンシリーズに「ゴルザ」が「30th Anniversary Edition」として再登場する。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと立体化。彩色は当時の「ウルトラマンティガ」との激闘シーンをイメージしてカラーリングを一新。「ウルトラマンティガ」との闘いで浴びた粉塵をイメージした彩色表現を実施している。尻尾にはシームレス関節を採用し、フォルムを再現。シームレス関節の中には針金が仕込まれている。

登場話タイトルPETプレートが付属。別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」と組み合わせて世界観を再現。

セット内容

本体

登場話タイトルPETプレート

PETプレート用台座

(C)円谷プロ