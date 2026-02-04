バンダイスピリッツは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「S.H.Figuarts 海馬瀬人」(9,900円)を発売する。2026年7月に一般店頭で発売、現在予約受付中。

「S.H.Figuarts 海馬瀬人」は、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』S.H.Figuarts第2弾。劇中を再現する豊富なオプションパーツに加え、別売りの「S.H.MonsterArts 青眼の白龍」と組み合わせて遊べる大迫力の「滅びの爆裂疾風弾（放射時）」エフェクトパーツが付属する。

別売りのS.H.MonsterArts遊戯王シリーズと組み合わせて、熱い決闘シーンを再現。「滅びの爆裂疾風弾」エフェクトパーツが付属し、別売りの「S.H.MonsterArts 青眼の白龍」と組み合わせて迫力のシーンを再現可能だ(※支柱は付属しない、本商品には「S.H.Figuars 海馬瀬人」1セットのみの付属)

セット内容

本体

交換用手首パーツ左6種右7種

交換用表情パーツ4種

デュエルディスク一式

「S.H.MonsterArts 青眼の白龍」（別売り）用「滅びの爆裂疾風弾（放射時）」エフェクトパーツ

『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とは

『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』は、『週刊少年ジャンプ』連載・高橋和希の漫画『遊☆戯☆王』を原作とした、2000年放送のアニメ。ゲーム好きの高校生「武藤遊戯」は、古代エジプトから伝わる「千年パズル」を解いたことから闇の力を持つもう一人の遊戯の目を覚ましてしまい、デュエルに身を投じていく……。関連商品『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ』（遊戯王OCG）も爆発的な人気となっている。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI