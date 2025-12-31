アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが30日、東京・新国立劇場で行われた『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)に出演。優秀作品賞を受賞した「かがみ」を披露した。

FRUITS ZIPPERのリクエストに応え“魔法の呪文”を唱える安住紳一郎アナ

今年1月17日にリリースした「かがみ」は、今の自分を大切にしながらも鏡越しに映る自分にほんの少し魔法をかけ、今よりもさらにかわいく、輝ける自分へ近づこうという前向きな気持ちを歌った楽曲。

パフォーマンス前に鎮西寿々歌は、歌詞に登場する“ますかるのゆあ ふるふるる”というフレーズについて「メンバーの名前の頭文字から取ってできているんですけど、鏡の中の自分を輝かせる魔法の呪文になっています」と説明した。

そして、松本かれんが「これを唱えるとすっごく元気が出るんですよ。もしよかったら安住さんも一緒にかわいく唱えてみてください」とリクエストすると、安住紳一郎アナは「ここの場所でですか?」と戸惑いつつ、「ますかるのゆあ ふるふるる」とかわいく披露。メンバーから「かわいい!」と絶賛されると、「本当!?」と照れつつ、「元気になるね。不思議な効果が……」と話し、共に司会を務めた川口春奈が「顔が赤くなられていますよ」とツッコんでいた。

撮影:蔦野裕