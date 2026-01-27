プライズ商品を手掛けるフクヤは、同社のプライズ専用ぬいぐるみブランド「ぱっちぎゅー!」シリーズより、映画館でおなじみ「NO MORE映画泥棒」を発表した。「『NO MORE映画泥棒』ぱっちぎゅー!」は、全国のアミューズメント施設の一部取り扱い店舗にて1月下旬頃より順次登場予定。

「ぱっちぎゅー!」は、ぬいぐるみの手元にスナップボタンがついており、ぬいぐるみ同士の手をつなげられるアイテム。

ラインナップは「カメラ男」「パトランプ男」「ポップコーン男」「ジュース男」の4種類。「ぱっちぎゅー!」のブランド紹介には「手と手をつないで仲間が一つに」とありますが、パトランプ男とカメラ男が並ぶ姿は、"仲良く手を繋ぐ"というよりも、映画館で上映されているCMの再現!?

SNSでは、「かわいいwwww泥棒捕まえられてるようにしか見えないの好き」「ガチ草wwww映画見る度に流れて怖いけどぬいぐるみ化するの草w」「可愛い! 全員いる! え、欲しい!」と熱望するコメントが寄せられています。

同商品の取り扱い店舗情報は、ふくや公式サイトにて確認ができます。