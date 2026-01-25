日本橋三越本店(東京都中央区)は1月28日から、「あんこ博覧会」を本館7階 催物会場で開催する。

今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味があんこの甘さを引き立てるBerry muchスイーツや、新しいレシピとデザインをまとったあんこスイーツ、昔ながらの味わいの老舗のあんこ菓子など、会期中41ブランドが出展する。会場では出来立てのあんこスイーツも楽しめる。開催期間は1月28日～2月14日まで。2月5日と最終日は午後6時終了となる。

【前半1月28日～】ふわふわスイーツやライオン像の水羊羹が登場

鎌倉小町通りに店舗を構える豊島屋「瀬戸小路」の「わっふるいちご」(450円)は、店頭でひとつひとつ焼き上げるふわっふわっ食感のわっふるにいちごジャムを塗り、甘酸っぱいいちご餡を包んだ日本橋三越本店限定商品。販売期間は1月28日～2月3日。

なか又の「ふわふわわぬき あんバター」(591円)は、たっぷりのメレンゲを含ませたどらやき生地を、職人がひとつひとつ丁寧にふわふわ食感に焼き上げ、北海道産小豆を使用したつぶ餡とバターをサンド。ほんのり温かい生地の中で、じんわりとける発酵バターのさわやかなコクと、ほどよい甘みのつぶ餡が楽しめる。1月28日～2月5日に販売される。

寒天工房 讃岐屋の「いちご餡ソーダ」(401円)は、甘酸っぱくジューシーないちご餡をソーダ水で割った、日本橋三越本店限定のドリンク。いちごの優しく甘い香りとシュワッとした喉越しに、レモンのアクセントが爽やかに広がる。販売期間は1月28日～2月5日となる。

薄墨羊羹の「和生どーなつ苺大福」(486円)は、ブリオッシュ生地のような"ふわもち"な生ドーナツと和菓子の美味しさを合わせた和生どーなつ。江戸時代から続く愛媛の銘菓・薄墨羊羹のあんこをベースに苺を練り込んだ自家製苺餡、もちもちの求肥、ホイップクリームを合わせた日本橋三越本店限定品。

柏屋つちやの「ブランあんジェ『風に立つ』」(486円)は、三越の象徴的存在としても、待ち合わせ場所としても親しまれている"ライオン像"をかたどったやわらかな水羊羹。ローストアーモンドで香り付けしたミルクに白餡を合わせた洋の味わいを楽しめる一品。三越限定で、販売期間は1月28日～2月5日まで。

【後半2月6日～】いちご餡や老舗の実演をチェック

季のせの「80000(はちまん)大福」(260円)は、宇美八幡宮内に店を構える季のせならではの大福。八幡宮と80000をかけ、さらに縁起の良い末広がり、無限に良いことが続きますようにとの願いを込めた"8"の形を模し、塩豆大福に仕上げた。販売期間は2月6日～2月14日。

有職たい菓子本舗・天音の「たい菓子いちごあん」(381円)は、国産あまおうの果汁をなめらかな白餡と合わせ、苺種子の粒々とした食感も楽しめる季節限定商品。販売期間は2月6日～2月14日。

アンフィニの「能登産いちごのチョコソフト」(770円)は、濃厚なチョコレートソフトクリームと相性抜群な、フリーズドライいちごと、能登産いちごを使った甘酸っぱいソースをトッピングしたクールスイーツ。竹炭が練り込まれた最中皮コーンの底には能登大納言小豆のつぶ餡が入っている。日本橋三越本店限定で、2月6日～2月14日の提供となる。

五勝手屋本舗の「五勝手屋ロール」(400円)は、特製の卵生地と、熟練職人の焼き技による"フワッフワ、ジュワッ"なエアリーな口当たりが特徴の商品。小豆の食感も楽しめる風味豊かなつぶ餡を挟んだ。販売期間は2月6日～2月14日まで。